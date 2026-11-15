Nations League, stasera a Bruxelles si gioca Belgio-Italia

I dubbi di formazione

Sulla formazione Mancini ha "le idee chiare", ma molto "dipende dalle condizioni dei ragazzi": "Riccardo Calafiori è uno dei giocatori che dovremo valutare". Anche perché le defezioni sono già due: dopo Davide Frattesi - autore del gol che ha ribaltato la partita con la Francia, fermato da un risentimento muscolare - ha lasciato il ritiro anche Nicolò Cambiaghi. L'attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia rimediato giovedì proprio contro i Bleus. Questa mattina il ct ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera: escluso Sebastiano Esposito oltre a Ricci, Gatti e Palma. Sono invece nell’elenco dei prescelti Pisilli, Ahanor e, per la prima volta, Cisse e Liberali.