Nations League, stasera a Bruxelles si gioca Belgio-Italia. Azzurri a caccia dei quartiSport
Alle 20.45, allo stadio Re Baldovino, la Nazionale di Roberto Mancini sfida la squadra di Van Bommel. Il match deciderà le sorti del Gruppo 1: vincendo, l'Italia andrebbe ai quarti da prima e da testa di serie, mentre il pareggio basterebbe comunque a garantire la qualificazione
Sesta e ultima giornata della fase a gironi della Nations League. L’Italia di Roberto Mancini gioca a Bruxelles contro il Belgio. Calcio d’inizio alle 20.45 allo stadio Re Baldovino, con gli Azzurri a caccia del pass per i quarti di finale della competizione. Il match deciderà le sorti del Gruppo 1, in cui al momento Italia e Francia comandano a 10 punti, il Belgio segue a 9, con la Turchia ferma a 0. Stasera si disputa in contemporanea anche Francia-Turchia. Le prime due classificate si qualificano per la fase a eliminazione diretta.
Le combinazioni
Vincendo, l'Italia andrebbe ai quarti da prima della classe e da testa di serie; il pareggio basterebbe comunque a garantire uno dei primi due posti, quelli che valgono la qualificazione. Ai Diavoli Rossi, invece, la vittoria darebbe la certezza del passaggio del turno. Con un solo risultato a disposizione, per i ragazzi di Mark Van Bommel si tratta di una sfida da dentro o fuori. La Francia dovrà soltanto evitare la sconfitta con una Turchia che finora ha collezionato cinque sconfitte su cinque.
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I dubbi di formazione
Sulla formazione Mancini ha "le idee chiare", ma molto "dipende dalle condizioni dei ragazzi": "Riccardo Calafiori è uno dei giocatori che dovremo valutare". Anche perché le defezioni sono già due: dopo Davide Frattesi - autore del gol che ha ribaltato la partita con la Francia, fermato da un risentimento muscolare - ha lasciato il ritiro anche Nicolò Cambiaghi. L'attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia rimediato giovedì proprio contro i Bleus. Questa mattina il ct ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera: escluso Sebastiano Esposito oltre a Ricci, Gatti e Palma. Sono invece nell’elenco dei prescelti Pisilli, Ahanor e, per la prima volta, Cisse e Liberali.
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