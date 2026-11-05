Prima assoluta anche per altri due giovanissimi che parteciperanno alla prima parte del ritiro dell'Italia per poi unirsi alle nazionali Under 18 e Under 19: si tratta di Cassano del Como e Lontani del Parma. Esclusi Di Lorenzo e Cristante

Quattro giovani, tutti alla prima assoluta in Nazionale maggiore: Roberto Mancini ha convocato 31 azzurri per le due partite di Nations League di novembre e le novità sono rappresentate dal milanista Alphadjo Cisse, 20 anni, dall'attaccante del Como Mattia Liberali, 19 anni, più due giovanissimi che parteciperanno alla prima parte del ritiro dell'Italia, per poi unirsi alle nazionali Under 18 e Under 19: si tratta del centrocampista classe 2009 del Como Riccardo Cassano e del centrocampista classe 2008 del Parma Simone Lontani.

L'elenco dei convocati per le sfide a Francia e Belgio

Questa la lista completa degli azzurri, che si raduneranno a Coverciano domenica sera, in vista della doppia sfida alla Francia (giovedì 12 al Meazza) e al Belgio (domenica 15 a Bruxelles).

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting Lisbona), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).