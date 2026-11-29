Il saluto di Marquez

Terminata la gara di Valencia, Marc Marquez è stato travolto dall'affetto dei suoi tifosi e ha salutato tutti, commosso, prima di chiudere definitivamente la sua straordinaria avventura, fatta da 10 titoli iridati complessivi, nella MotoGp. "Mi sono divertito tanto in queste ultime due gare. Ho provato in tutti i modi a vincere, ma Raul è stato velocissimo per tutta la gara. Sono felice di aver corso con questi ragazzi incredibili e sono felice di essere cresciuto in MotoGp. Ho dato tutto quello che avevo alle moto e le moto mi hanno dato tutto", ha detto il campione spagnolo.