Il pilota dell'Aprilia Trackhouse conquista il primo posto davanti a Marquez, oggi all'ultima gara in carriera, ormai già da campione del mondo. Bezzecchi ottiene il quarto posto in pista e il secondo posto nella classifica piloti finale
Si chiude la stagione della MotoGp. Nella classe regina delle due ruote l'ultima gara stagionale va a Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse che chiude a Valencia al primo posto davanti a Marc Marquez, oggi all'ultima gara in carriera, ormai già da campione del mondo, dopo aver annunciato da poco il ritiro definitivo dalle corse. Bezzecchi conquista il quarto e ottiene anche il secondo posto nella classifica piloti finale. Il podio tutto spagnolo è completato da Acosta, giunto terzo con Martin, invece, quinto. L'Aprilia, infine, trionfa per la prima volta in assoluto nella classifica dei costruttori.
L'ordine di arrivo
Questo l'ordine d'arrivo del Gran Premio di Valencia della classe MotoGp, ventiduesimo e ultimo appuntamento della stagione, disputato sul circuito Ricardo Tormo:
- 1. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 40'46"900 alla velocità media di 159.1 km/h
- 2. Marc Marquez (Esp) Ducati a 2"200
- 3. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 2"418
- 4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 3"660
- 5. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 7"555
- 6. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 10"309
- 7. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 11"687
- 8. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 16"274
- 9. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 18"593
- 10. Joan Mir (Esp) Honda a 20"308.
Le classifiche finali
Queste, invece, le classifiche finali del Mondiale di MotoGp al termine della stagione. Piloti:
- 1. Marc Marquez (Esp) 459 punti
- 2. Marco Bezzecchi (Ita) 419
- 3. Jorge Martin (Esp) 416
- 4. Pedro Acosta (Esp) 334
- 5. Ai Ogura (Jpn) 325
- 6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 310
- 7. Raul Fernandez (Esp) 308
- 8. Alex Marquez (Esp) 208
- 9. Francesco Bagnaia (Ita) 173
- 10. Enea Bastianini (Ita) 167.
Per quanto concerne la classifica costruttori:
- 1. Aprilia 634 punti
- 2. Ducati 614
- 3. Ktm 401
- 4. Honda 203
- 5. Yamaha 113.
Il saluto di Marquez
Terminata la gara di Valencia, Marc Marquez è stato travolto dall'affetto dei suoi tifosi e ha salutato tutti, commosso, prima di chiudere definitivamente la sua straordinaria avventura, fatta da 10 titoli iridati complessivi, nella MotoGp. "Mi sono divertito tanto in queste ultime due gare. Ho provato in tutti i modi a vincere, ma Raul è stato velocissimo per tutta la gara. Sono felice di aver corso con questi ragazzi incredibili e sono felice di essere cresciuto in MotoGp. Ho dato tutto quello che avevo alle moto e le moto mi hanno dato tutto", ha detto il campione spagnolo.
Approfondimento
Marc Marquez si ritira dalla MotoGP dopo aver vinto il Mondiale 2026
©Ansa
Marc Marquez, dall'esordio a 15 anni al decimo Mondiale. FOTOSTORIA
Con il successo iridato nel 2026, Marc Márquez ha raggiunto la sua decima vittoria del Mondiale, l'ottava in MotoGP: eguagliato il record di Giacomo Agostini e superato Valentino Rossi. In una carriera lunga 18 anni, dal primo podio a 15 anni e 4 mesi al decimo titolo e l'annuncio del ritiro, la carriera del catalano ha vissuto alti e bassi