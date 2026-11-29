Kimi Antonelli domina e vince la sua decima gara stagionale tagliando per primo il traguardo a Lusail nel GP del Qatar, penultima gara del Mondiale di F1. Il campione del mondo italiano ha preceduto Russell e Piastri, poi fuori dal podio ecco Verstappen e Norris. Più indietro le Ferrari con Hamilton che ha concluso al sesto posto davanti proprio a Leclerc, giunto settimo. La stagione si chiude dal 4 al 6 dicembre ad Abu Dhabi.

La gara

Il neo-campione del mondo, dunque, ha trionfato in Qatar con un margine di oltre 30" sull'altra Mercedes, quella di George Russell. A completare il podio la McLaren di Oscar Piastri, il quale entra in top 3 per la seconda gara di fila. Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull, riesce a recuperare due posizioni rispetto alla griglia di partenza, ma alla fine deve accontentarsi del quarto posto davanti a Lando Norris. Per l'olandese, di fatto, si interrompe la serie di nove podi consecutivi. Giornata non positiva per la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che hanno chiuso la gara rispettivamente in sesta e settima posizione. Isack Hadjar, dopo un positivo sabato di qualifiche, conclude invece all'ottavo posto. Completano la top 10 la Racing Bulls di Liam Lawson e l'Audi di Gabriel Bortoleto.

Antonelli: "Macchina irreale"

"La macchina era irreale, il passo era incredibile soprattutto con l'aria pulita. E' stato un vero piacere, è stata la miglior macchina di tutta la stagione. Sono fiero di tutto il team per il lavoro svolto, ma mi dispiace per George. Sarebbe stata una bella battaglia tra di noi". Così, dopo la gara, Kimi Antonelli. "Stiamo cercando di aiutare George per il suo campionato, ero disposto a restituirgli la situazione. Il team, però ha detto che andava bene così e sono andato avanti", ha aggiunto il neo-campione del mondo.