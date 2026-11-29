Il campione del mondo si conferma anche sul tracciato di Lusail e conquista la decima vittoria stagionale. Lontane dal podio le due Ferrari, rispettivamente sesta e settima
Kimi Antonelli domina e vince la sua decima gara stagionale tagliando per primo il traguardo a Lusail nel GP del Qatar, penultima gara del Mondiale di F1. Il campione del mondo italiano ha preceduto Russell e Piastri, poi fuori dal podio ecco Verstappen e Norris. Più indietro le Ferrari con Hamilton che ha concluso al sesto posto davanti proprio a Leclerc, giunto settimo. La stagione si chiude dal 4 al 6 dicembre ad Abu Dhabi.
L'ordine di arrivo
Questo l'ordine di arrivo del Gran Premio del Qatar, ventiduesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, disputato lungo 57 giri del circuito di Losail, pari a 308.611 km:
- 1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1h23'58"209 alla media di 220.514 km/h
- 2. George Russell (Gbr) Mecedes a 31"476
- 3. Oscar Piastri (Aus) McLaren a 33"017
- 4. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 34"254
- 5. Lando Norris (Gbr) McLaren a 39"131
- 6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari a 57"518
- 7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 58"001
- 8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull a 59"323
- 9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls a 1 giro
- 10. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi a 1 giro
La gara
Il neo-campione del mondo, dunque, ha trionfato in Qatar con un margine di oltre 30" sull'altra Mercedes, quella di George Russell. A completare il podio la McLaren di Oscar Piastri, il quale entra in top 3 per la seconda gara di fila. Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull, riesce a recuperare due posizioni rispetto alla griglia di partenza, ma alla fine deve accontentarsi del quarto posto davanti a Lando Norris. Per l'olandese, di fatto, si interrompe la serie di nove podi consecutivi. Giornata non positiva per la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che hanno chiuso la gara rispettivamente in sesta e settima posizione. Isack Hadjar, dopo un positivo sabato di qualifiche, conclude invece all'ottavo posto. Completano la top 10 la Racing Bulls di Liam Lawson e l'Audi di Gabriel Bortoleto.
Antonelli: "Macchina irreale"
"La macchina era irreale, il passo era incredibile soprattutto con l'aria pulita. E' stato un vero piacere, è stata la miglior macchina di tutta la stagione. Sono fiero di tutto il team per il lavoro svolto, ma mi dispiace per George. Sarebbe stata una bella battaglia tra di noi". Così, dopo la gara, Kimi Antonelli. "Stiamo cercando di aiutare George per il suo campionato, ero disposto a restituirgli la situazione. Il team, però ha detto che andava bene così e sono andato avanti", ha aggiunto il neo-campione del mondo.
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Nato a Bologna il 25 agosto 2006, Antonelli è diventato a vent’anni il più giovane Campione del mondo della storia della F1. È solo il terzo italiano ad aggiudicarsi il titolo, dopo Farina e Ascari, in una stagione nella quale ha infranto anche altri record della categoria