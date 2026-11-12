Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nations League, stasera si gioca Italia-Francia a San Siro: le formazioni ufficiali

Sport
Ansa/Ipa

A Milano, alle 20.45, calcio d’inizio della sfida valida per la quinta giornata del girone. Gli Azzurri di Roberto Mancini saranno trascinati da oltre 70mila spettatori: l'ambizione è quella di avvicinare il primo posto nel raggruppamento per ipotecare la qualificazione alla fase finale

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Questa sera, alle ore 20.45, l’Italia di Roberto Mancini scende in campo a San Siro contro la Francia, nella quinta giornata del girone di Nations League. Gli Azzurri saranno trascinati da oltre 70mila spettatori: l'ambizione è quella di avvicinare il primo posto nel raggruppamento e mettere un'ipoteca sulla qualificazione alla fase finale.

Le formazioni ufficiali

Confermate le indiscrezioni della vigilia per la formazione dell'Italia di Mancini a San Siro contro la Francia. Il ct azzurro sceglie di nuovo i due fratelli Pio e Sebastiano Esposito dal 1' per l'attacco, con Cambiaghi a completare il tridente. A centrocampo Frattesi con Tonali e Barella. Kayode confermato a destra. Per la Francia Zidane senza Mbappé e Dembelé schiera Olise, Doué e Barcola. In difesa ci sono Jacquet e Truffert.

 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini

 

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Jaquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Ct: Zidane

La situazione nel girone

L'Italia, attualmente a quota sette punti, ha ancora due occasioni per conquistare la qualificazione ai quarti di finale. Una vittoria contro i francesi consentirebbe agli azzurri di agganciarli a quota dieci nel gruppo 1 della Lega A. L’ultimo match del raggruppamento si disputerà poi domenica contro il Belgio.

Anche Antonelli allo stadio

Anche il campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli è atteso questa sera a San Siro per la partita tra Italia e Francia. Il ct Mancini lo ha elogiato così: "Credo che lui sia un fuoriclasse come nella storia dello sport italiano ci sono stati Pantani, Tomba, Valentino Rossi. Son quelli lì, ne nasce purtroppo solo uno ogni tanto e adesso c'è lui: per vincere un titolo mondiale alla sua età ci vogliono delle qualità che si vedono già da piccoli, e lui le aveva. Bisogna sperare che, come noi ne abbiamo avuti nel calcio, ne nascano ancora".

Vedi anche

Nazionale, Mancini ne chiama 31: prima in azzurro per Cisse e Liberali
FOTOGALLERY

©Getty

1/6
Sport

Calcio, tutti i collaboratori più "strani" dei giocatori

C'è chi ha l'assistente di stile e chi un fotografo personale in campo, chi invece cerca i consulenti per dormire meglio. Da Cristiano Ronaldo a Pogba, passando per Neymar, i giocatori sono famosi anche per richiedere mansioni bizzarre ma precise. Ecco quelle raccolte da SunSport

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Atp Finals 2026, Cobolli nel gruppo di Alcaraz, Medvedev e Tiafoe

Sport

Il torneo è in programma all'Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Nel doppio Simone...

Tiro a volo, Jessica Rossi oro mondiale per la quarta volta nel trap

Sport

Jessica Rossi si mette al collo l'oro mondiale del trap (fossa olimpica) femminile, al termine di...

Kimi Antonelli si tinge i capelli tricolore dopo il Mondiale

Sport

Il pilota bolognese, campione del mondo di Formula 1, aveva promesso di tingersi i capelli in...

Sci, Lindsey Vonn: nona operazione dopo la caduta alle Olimpiadi

Sport

La campionessa statunitense ha mostrato il sacchetto delle viti rimosse dal suo crociato dopo la...

Maria Shurochkina, campionessa olimpica russa ustionata in casa

Sport

La 31enne campionessa olimpica di nuoto artistico ha riportato lesioni gravissime su gran parte...

Sport: I più letti