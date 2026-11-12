Questa sera, alle ore 20.45, l’Italia di Roberto Mancini scende in campo a San Siro contro la Francia, nella quinta giornata del girone di Nations League. Gli Azzurri saranno trascinati da oltre 70mila spettatori: l'ambizione è quella di avvicinare il primo posto nel raggruppamento e mettere un'ipoteca sulla qualificazione alla fase finale.

Le formazioni ufficiali

Confermate le indiscrezioni della vigilia per la formazione dell'Italia di Mancini a San Siro contro la Francia. Il ct azzurro sceglie di nuovo i due fratelli Pio e Sebastiano Esposito dal 1' per l'attacco, con Cambiaghi a completare il tridente. A centrocampo Frattesi con Tonali e Barella. Kayode confermato a destra. Per la Francia Zidane senza Mbappé e Dembelé schiera Olise, Doué e Barcola. In difesa ci sono Jacquet e Truffert.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Jaquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Ct: Zidane

La situazione nel girone

L'Italia, attualmente a quota sette punti, ha ancora due occasioni per conquistare la qualificazione ai quarti di finale. Una vittoria contro i francesi consentirebbe agli azzurri di agganciarli a quota dieci nel gruppo 1 della Lega A. L’ultimo match del raggruppamento si disputerà poi domenica contro il Belgio.

Anche Antonelli allo stadio

Anche il campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli è atteso questa sera a San Siro per la partita tra Italia e Francia. Il ct Mancini lo ha elogiato così: "Credo che lui sia un fuoriclasse come nella storia dello sport italiano ci sono stati Pantani, Tomba, Valentino Rossi. Son quelli lì, ne nasce purtroppo solo uno ogni tanto e adesso c'è lui: per vincere un titolo mondiale alla sua età ci vogliono delle qualità che si vedono già da piccoli, e lui le aveva. Bisogna sperare che, come noi ne abbiamo avuti nel calcio, ne nascano ancora".