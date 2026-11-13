Il tennista altoatesino pubblica il suo primo post sulla piattaforma. Già numerosissimi i follower, centinaia i commenti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Jannik Sinner è sbarcato su TikTok. Mentre lavora per recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nella seconda parte della stagione e punta al grande rientro nella prossima, il numero 2 del tennis mondiale (superato dal tedesco Alexander Zverev proprio a causa della lunga assenza) si presenta sulla piattaforma social con un primo video in cui saluta i suoi già numerosissimi follower e promette di usare lo spazio per svelare i retroscena delle sue avventure nel circuito professionistico mondiale.

Il video di Sinner “Hey TikTok, sono Jannik – esordisce Sinner – grazie mille per l’incredibile amore anche se ancora non ho postato niente, ma penso che ora sia il tempo di iniziare. Vi mostrerò i dietro le quinte dentro e fuori dal campo e voi mi farete sapere cosa volete sapere nei commenti”.