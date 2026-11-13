Il tennista altoatesino pubblica il suo primo post sulla piattaforma. Già numerosissimi i follower, centinaia i commenti
Jannik Sinner è sbarcato su TikTok. Mentre lavora per recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nella seconda parte della stagione e punta al grande rientro nella prossima, il numero 2 del tennis mondiale (superato dal tedesco Alexander Zverev proprio a causa della lunga assenza) si presenta sulla piattaforma social con un primo video in cui saluta i suoi già numerosissimi follower e promette di usare lo spazio per svelare i retroscena delle sue avventure nel circuito professionistico mondiale.
Il video di Sinner
“Hey TikTok, sono Jannik – esordisce Sinner – grazie mille per l’incredibile amore anche se ancora non ho postato niente, ma penso che ora sia il tempo di iniziare. Vi mostrerò i dietro le quinte dentro e fuori dal campo e voi mi farete sapere cosa volete sapere nei commenti”.
Verso i 100mila follower
Sono già circa 100mila i follower di Sinner sulla piattaforma, mentre il tennista altoatesino al momento non segue ancora nessuno. Il post ha suscitato al momento quasi 12mila like e oltre 300 commenti. Tra questi anche quello di Gabry Ponte, dj e produttore, che scherza: “Lo ammetto, ho controllato se ci fosse la spunta blu, torna presto Jan”. Tra i commenti c’è già chi manda le sue richieste: qualcuno vuole conoscere gli hobby di Sinner fuori dal campo, qualcun altro invece vorrebbe vedere una sua giornata in Trentino. Molti, invece, si limitano ad augurargli una pronta guarigione, segno chiaro di quanto ai tifosi manchi vederlo su un campo da tennis.
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. Poi la pausa per i problemi al ginocchio. A cura di Federica Villa