Jannik Sinner in conferenza a Milano: "Sto bene, tornerò presto"

"Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile". Parola di Jannik Sinner, intervenuto durante l'evento 'Be Like Sinner' alla Torre Allianz, a Milano, in riferimento al problema al ginocchio che lo tiene fuori da luglio, dopo il trionfo a Wimbledon. "Ho un team molto importante con tanti esperti per tornare più forti", ha spiegato Sinner. "Sto e stiamo seguendo tutti i protocolli che ci stanno dando e l'obiettivo è ritornare il più presto possibile".

"Per la prima volta non ho il controllo e non mi piace"

"Questo è un periodo difficile perché sono a casa e gioco al simulatore tutto il giorno", ha proseguito il numero due al mondo: "Poi vado in palestra, poi mi rimetto sul simulatore. È la prima volta che non ho il controllo: una cosa strana, una sensazione che non mi piace. Passo più tempo con la mia famiglia e i miei amici". L’obiettivo, ha ribadito Sinner, "è andare in Australia, spero di andarci e fare magari qualche torneo prima. In questo momento devo rispettare i protocolli senza anticipare i tempi". Poi, nel corso del talk, ha ricordato: "Wimbledon è stato incredibile, ma vincere a Roma è stato fantastico. Ora mi sto fidando dei miei dottori, ho i migliori al mondo attorno a me. La pressione è sempre lì, sarebbe strano non averla ma è l'ultimo dei problemi in questo momento".