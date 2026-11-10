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Jannik Sinner in conferenza a Milano: "Sto bene, tornerò presto"

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Il tennista azzurro ha fatto il punto sulla ripresa dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori da luglio, dopo il trionfo a Wimbledon. "L'obiettivo", ha detto, "è andare in Australia, spero di andarci e fare magari qualche torneo prima. In questo momento devo rispettare i protocolli senza anticipare i tempi"

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"Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile". Parola di Jannik Sinner, intervenuto durante l'evento 'Be Like Sinner' alla Torre Allianz, a Milano, in riferimento al problema al ginocchio che lo tiene fuori da luglio, dopo il trionfo a Wimbledon. "Ho un team molto importante con tanti esperti per tornare più forti", ha spiegato Sinner. "Sto e stiamo seguendo tutti i protocolli che ci stanno dando e l'obiettivo è ritornare il più presto possibile". 

"Per la prima volta non ho il controllo e non mi piace"

"Questo è un periodo difficile perché sono a casa e gioco al simulatore tutto il giorno", ha proseguito il numero due al mondo:  "Poi vado in palestra, poi mi rimetto sul simulatore. È la prima volta che non ho il controllo: una cosa strana, una sensazione che non mi piace. Passo più tempo con la mia famiglia e i miei amici". L’obiettivo, ha ribadito Sinner, "è andare in Australia, spero di andarci e fare magari qualche torneo prima. In questo momento devo rispettare i protocolli senza anticipare i tempi". Poi, nel corso del talk, ha ricordato: "Wimbledon è stato incredibile, ma vincere a Roma è stato fantastico. Ora mi sto fidando dei miei dottori, ho i migliori al mondo attorno a me. La pressione è sempre lì, sarebbe strano non averla ma è l'ultimo dei problemi in questo momento".

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Jannik Sinner
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. Poi la pausa per i problemi al ginocchio. A cura di Federica Villa

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