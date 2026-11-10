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Serie A, arriva il pallone invernale Winter stellar Nitro: cosa cambia

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Sarà in campo a partire dal 21 novembre. Ideato all'interno del Puma Nitro Lab, è stato sviluppato per garantire performance elevate anche nelle condizioni atmosferiche più impegnative della stagione invernale ed è progettato per offrire velocità, sensibilità e precisione, accompagnando il ritmo sempre più intenso del calcio moderno

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È stato presentato Winter Stellar Nitro, il pallone ufficiale invernale della Serie A Enilive, della Coppa Italia Frecciarossa e del campionato Primavera 1: sarà disponibile dal 10 novembre e "scenderà" in campo a partire dal 21 novembre. Progettato all'interno del Puma Nitro Lab, il nuovo pallone è stato sviluppato per garantire performance elevate anche nelle condizioni atmosferiche più impegnative della stagione invernale. L'innovazione tecnologica incontra un design ad alta visibilità, caratterizzato da una vivace tonalità Fluo Yellow e da un layout cromatico studiato per assicurare un'eccellente visibilità in campo, anche in condizioni meteorologiche avverse.

pallone invernale
Lega Serie A

Il design del pallone interpreta la forza della collettività attraverso una grafica composta da punti che rappresentano i singoli supporter e convergono progressivamente in un'unica espressione visiva. Un concept che celebra passione, orgoglio e senso di appartenenza, raccontando come l'energia dei singoli possa trasformarsi in una forza collettiva capace di unire migliaia di appassionati. Al centro delle prestazioni del Winter Stellar Nitro c'è la tecnologia proprietaria Nitrofoam, una schiuma infusa di azoto e integrata nella struttura del pallone, sviluppata per massimizzare il ritorno di energia e garantire un rimbalzo superiore. La sua natura reattiva assicura un tocco particolarmente sensibile e una risposta immediata all'impatto, favorendo maggiore reattività e accelerazione. Il risultato è un pallone progettato per offrire velocità, sensibilità e precisione, accompagnando il ritmo sempre più intenso del calcio moderno.

lega serie a pallone
Lega Serie A

Anche la struttura del pallone Stellar contribuisce a ottimizzarne le performance: la configurazione a pannelli ridotta e le cuciture più lunghe migliorano l'efficienza aerodinamica, riducendo la resistenza all'aria e favorendo traiettorie più fluide e costanti. La superficie esterna contribuisce invece a garantire maggiore stabilità in volo e precisione, per un controllo ottimale in ogni situazione di gioco. Con il nuovo Winter Stellar Nitro, Puma rinnova il proprio impegno nell'innovazione dei palloni da gara, combinando ricerca tecnologica, performance e un'identità visiva distintiva. Il nuovo Puma Winter Stellar Nitro è disponibile da oggi su Puma.com e presso selezionati retailer.

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