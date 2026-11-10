Serie A, arriva il pallone invernale Winter stellar Nitro: cosa cambia

Sarà in campo a partire dal 21 novembre. Ideato all'interno del Puma Nitro Lab, è stato sviluppato per garantire performance elevate anche nelle condizioni atmosferiche più impegnative della stagione invernale ed è progettato per offrire velocità, sensibilità e precisione, accompagnando il ritmo sempre più intenso del calcio moderno ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stato presentato Winter Stellar Nitro, il pallone ufficiale invernale della Serie A Enilive, della Coppa Italia Frecciarossa e del campionato Primavera 1: sarà disponibile dal 10 novembre e "scenderà" in campo a partire dal 21 novembre. Progettato all'interno del Puma Nitro Lab, il nuovo pallone è stato sviluppato per garantire performance elevate anche nelle condizioni atmosferiche più impegnative della stagione invernale. L'innovazione tecnologica incontra un design ad alta visibilità, caratterizzato da una vivace tonalità Fluo Yellow e da un layout cromatico studiato per assicurare un'eccellente visibilità in campo, anche in condizioni meteorologiche avverse.

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Il design del pallone interpreta la forza della collettività attraverso una grafica composta da punti che rappresentano i singoli supporter e convergono progressivamente in un'unica espressione visiva. Un concept che celebra passione, orgoglio e senso di appartenenza, raccontando come l'energia dei singoli possa trasformarsi in una forza collettiva capace di unire migliaia di appassionati. Al centro delle prestazioni del Winter Stellar Nitro c'è la tecnologia proprietaria Nitrofoam, una schiuma infusa di azoto e integrata nella struttura del pallone, sviluppata per massimizzare il ritorno di energia e garantire un rimbalzo superiore. La sua natura reattiva assicura un tocco particolarmente sensibile e una risposta immediata all'impatto, favorendo maggiore reattività e accelerazione. Il risultato è un pallone progettato per offrire velocità, sensibilità e precisione, accompagnando il ritmo sempre più intenso del calcio moderno.

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