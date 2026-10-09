Maglie da calcio senza stagione: dalle più vendute alle più "preziose"

La nuova maglia svelata più di recente da Footyheadlines è quella dell’Inter, che nella divisa casalinga mantiene le classiche strisce verticali, arricchite però da una lieve sfumatura che fonde il nero con il blu. Il giallo rimane sulle rifiniture, mentre il bianco è riservato ai loghi. In occasione del suo 130º anniversario, la Juventus ha invece scelto un design più tradizionale e pulito per la divisa casalinga, con le classiche strisce bianconere. La maglia da trasferta sarà invece gialla con rifiniture blu, una combinazione storica che riprende i colori ufficiali della città di Torino e già utilizzata in passato, come nella storica divisa indossata nella prima vittoria bianconera in finale di Coppa delle Coppe contro il Basilea nella stagione 1983/84 e riproposta anche nel 2017/18, esattamente dieci anni prima. La terza maglia abbinerà infine uno sfondo blu a dettagli rosa sul logo Adidas, sullo stemma della Juventus, sulle strisce delle spalle e sul bordo del colletto. Sono state anticipate anche tutte e tre le nuove divise della Roma, ciascuna caratterizzata da un design speciale pensato per celebrare, in occasione del centenario del club, le tre società sportive che, fondendosi, diedero origine alla squadra giallorossa nel 1926. La nuova maglia casalinga sarà un tributo al Football Club di Roma, con il tradizionale rosso intenso accompagnato da dettagli dorati. La divisa da trasferta omaggerà invece la Fortitudo Pro Roma, con una base blu navy e dettagli rossi ispirati allo stemma del club fondatore. Infine, la terza maglia sarà dedicata all’Alba Audace, con una base bianca e dettagli verde scuro, anche se il design definitivo non è ancora trapelato.

La possibile maglia dell'Inter 2027/28 - https://www.footyheadlines.com/