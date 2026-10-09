Maglie da calcio senza stagione: dalle più vendute alle più "preziose"

Introduzione
Il mercato delle maglie da calcio ormai non conosce più stagione. Footyheadlines ha già anticipato i nuovi design per il campionato 2027/28 delle divise di alcuni dei più grandi club europei, tra cui, in Italia, quelli di Inter, Juventus e Roma. Il fenomeno è anche economico: Real Madrid e Barcellona sono i club che hanno venduto più maglie nel 2025, mentre nessuna italiana figura nella top 10. Tra le casacche più “preziose” della Serie A, quella della Juventus è al primo posto, con 83 milioni di euro guadagnati grazie agli sponsor. (A cura di Riccardo Ruggeri)
Quello che devi sapere
I design anticipati delle divise 2027/28
La nuova maglia svelata più di recente da Footyheadlines è quella dell’Inter, che nella divisa casalinga mantiene le classiche strisce verticali, arricchite però da una lieve sfumatura che fonde il nero con il blu. Il giallo rimane sulle rifiniture, mentre il bianco è riservato ai loghi. In occasione del suo 130º anniversario, la Juventus ha invece scelto un design più tradizionale e pulito per la divisa casalinga, con le classiche strisce bianconere. La maglia da trasferta sarà invece gialla con rifiniture blu, una combinazione storica che riprende i colori ufficiali della città di Torino e già utilizzata in passato, come nella storica divisa indossata nella prima vittoria bianconera in finale di Coppa delle Coppe contro il Basilea nella stagione 1983/84 e riproposta anche nel 2017/18, esattamente dieci anni prima. La terza maglia abbinerà infine uno sfondo blu a dettagli rosa sul logo Adidas, sullo stemma della Juventus, sulle strisce delle spalle e sul bordo del colletto. Sono state anticipate anche tutte e tre le nuove divise della Roma, ciascuna caratterizzata da un design speciale pensato per celebrare, in occasione del centenario del club, le tre società sportive che, fondendosi, diedero origine alla squadra giallorossa nel 1926. La nuova maglia casalinga sarà un tributo al Football Club di Roma, con il tradizionale rosso intenso accompagnato da dettagli dorati. La divisa da trasferta omaggerà invece la Fortitudo Pro Roma, con una base blu navy e dettagli rossi ispirati allo stemma del club fondatore. Infine, la terza maglia sarà dedicata all’Alba Audace, con una base bianca e dettagli verde scuro, anche se il design definitivo non è ancora trapelato.
Le maglie celebrative in arrivo
Il 6 marzo 2027 il Real Madrid festeggerà i 125 anni dalla fondazione e, per l’occasione, lancerà una maglia celebrativa con lo stemma originale del club. Il design definitivo non è ancora stato svelato, ma secondo le anticipazioni di Footyheadlines la divisa dovrebbe essere prevalentemente bianca, con un’impostazione pulita e minimalista. Quella del portiere dovrebbe invece essere interamente blu. Il lancio è previsto per novembre, in concomitanza con l’anniversario del club. Footyheadlines ha anticipato anche la quarta maglia del Barcellona per la stagione in corso, nota come edizione “Sant Jordi”. Il modello dovrebbe abbandonare i tradizionali colori giallo o blaugrana per puntare su una base beige chiaro, abbinata al blu scuro e al granata. Il lancio è previsto per gennaio 2027, mentre il debutto dovrebbe avvenire nella Supercoppa di Spagna, in programma a Istanbul. La divisa sarà un omaggio a Sant Jordi, patrono della Catalogna, e presenterà la classica croce rossa associata al santo e una rosa bordeaux sul colletto.
Una divisa realizzata totalmente con l’IA
L’intelligenza artificiale ha contaminato anche la creazione dei design delle divise calcistiche. Il terzo kit del Manchester City ha uno stile essenziale, una maglia bianca con elementi blu e azzurri, ma ciò che sfugge all’apparenza è che è stata interamente realizzata proprio con un sistema di intelligenza artificiale. I citizens hanno infatti invitato i tifosi a generare attraverso il PUMA AI Creator la propria versione della terza maglia e l’idea che è risultata vincitrice del contest tra le oltre 180mila proposte presentate, è stata scelta come Third Kit ufficiale del club.
I club che vendono più maglie
Nessuna squadra italiana figura nella top 10 dei club che hanno venduto più maglie nel 2025. I dati raccolti dalla società di consulenza Euromericas Sport Marketing mostrano infatti una classifica dominata dai grandi club internazionali, con la presenza anche di alcune realtà non europee. A conquistare il primo posto è il Real Madrid, con 3.133.000 magliette vendute, davanti ai rivali storici del Barcellona, fermo a 2.940.000. Chiude il podio il Paris Saint-Germain con 2.546.000 magliette, seguito dal Bayern Monaco, quarto con 2.377.000, e dall’Inter Miami, quinto con 2.166.000. Seguono il Boca Juniors, sesto con 1.933.000 divise vendute, e il Manchester United, settimo con 1.855.000. L’ottavo posto è occupato dal Flamengo con 1.677.000 magliette, mentre il Chelsea è nono con 1.400.000. Chiude la top 10 l’Al-Nassr, a quota 1.200.000. A livello individuale, la maglia più venduta nel 2025 è stata quella di Lamine Yamal, con 1,32 milioni di copie, davanti a Lionel Messi con 1,28 milioni, Robert Lewandowski con 1,11 milioni, Kylian Mbappé con 1,02 milioni e Vinicius Jr con 992mila.
Le maglie più “preziose” della Serie A
La classifica di Calcio e Finanza sul valore delle sponsorizzazioni delle maglie di Serie A vede la Juventus al primo posto, con 81,3 milioni di euro di ricavi annui. Un risultato a cui contribuisce in maniera significativa Adidas, sponsor tecnico del club, con 46,1 milioni di euro. Al secondo posto c’è l’Inter, che con l’arrivo di BBVA come sponsor di manica ha portato il valore complessivo della propria maglia a 71,5 milioni di euro. Di questi, 30 milioni arrivano dal main sponsor Betsson Sport. Chiude il podio il Milan con 71,2 milioni, sostenuto dai 35 milioni garantiti dalla sponsorizzazione di Emirates, il main sponsor più redditizio dell’intera Serie A. Al quarto posto si trova la Fiorentina, con 29 milioni di euro, mentre il Napoli è quinto con 24,5 milioni. Il club partenopeo, grazie alla partnership tecnica con EA7, può inoltre incassare il 100% dei ricavi derivanti dalla vendita delle maglie, senza ricevere una fee annuale dal brand. Seguono il Sassuolo con 19,3 milioni, mentre chiudono la top 10 la Roma, con 18 milioni, e la Lazio, con 14 milioni. Fuori dalla classifica c’è l’Atalanta che, nonostante i numerosi anni di partecipazione alle competizioni europee, incassa appena 7 milioni di euro dalla propria maglia tra sponsor tecnico e partner commerciali.
L’iniziativa del Brentford
In controtendenza rispetto al continuo lancio di nuovi kit c’è il Brentford, che nella stagione 2022/23 decise di non presentare una nuova divisa casalinga, mantenendo quella del 2021/22. Le “Bees” accompagnarono la scelta con lo slogan “Making memories last longer”, prendendo posizione contro il continuo lancio di maglie nuove e costose, non sempre accessibili a tutti i tifosi, e sottolineando al tempo stesso l’importanza di conservare più a lungo i ricordi legati alla propria squadra. La decisione fu accolta molto positivamente dalla tifoseria e spinse il club a confermare una maglia identica anche per il biennio 2023-2025, fino a ripetere l’esperimento nel successivo biennio 2026-2028. Una scelta che riflette la volontà del Brentford di venire incontro ai propri sostenitori, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi kit e alleggerendo la spesa per famiglie e appassionati.