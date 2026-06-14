È stabile, seppur in leggera flessione, il numero di donatori di sangue in Italia. Nel 2025 il numero complessivo di donatori è stato di 1 milione e 664mila, in diminuzione dello 0,8% rispetto all'anno precedente. Un lieve calo che è stato compensato da una riduzione più netta delle trasfusioni di sacche di globuli rossi, scese del 2% rispetto al 2024, segno anche di una maggiore appropriatezza clinica. Trend positivo (+1,4%) per i donatori periodici, che sono le fondamenta del sistema e che oggi rappresentano l'85% di tutti i donatori. Complessivamente nel 2025 la fascia di donatori più numerosa in rapporto alla popolazione è quella tra i 46-55 anni (63,6 donatori per mille abitanti). Quella meno numerosa e che tende a ridursi è la fascia di età 18-25 (34,1 donatori per mille abitanti). Sono i dati sulla donazione del sangue in Italia presentati al ministero della Salute in occasione del lancio della campagna mediatica di sensibilizzazione dal titolo 'Donare è l'azione più bella', che ha come testimonial il campione di pallavolo, oggi commentatore tv, Andrea 'Lucky' Lucchetta e che prenderà il via, su tv, radio e canali social, il 14 giugno in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue. "Nella pallavolo la cosa più bella è schiacciare, ma la cosa più importante è che prima dello schiacciatore c'è qualcuno che deve iniziare a donare se stesso nei confronti di un compagno che verrà", la metafora usata da Lucchetta.

L'importanza di donare il sangue

L'iniziativa è promossa dal ministero della Salute in collaborazione con il Centro nazionale sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori (Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres). Come illustrato dalla direttrice del Centro nazionale sangue, Luciana Teofili, l'Italia, "grazie ai donatori, è autosufficiente in materia di globuli rossi da quasi vent'anni". Per quanto riguarda il plasma, "la generosità dei donatori ha permesso nel 2025 di destinare alla produzione di medicinali plasmaderivati la cifra record di 920 tonnellate". Nel corso dell'incontro il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Sergio Iavicoli, ha illustrato l'impegno delle istituzioni e di tutti gli attori della Rete trasfusionale per l'attuazione del nuovo Regolamento europeo sulle sostanze di origine umana (Soho), che interviene sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana.

Schillaci: "Nel 2025 più di un milione e 600 mila donatori"

"Un sentito ringraziamento a tutti quei cittadini, un milione e 664 mila, che nel 2025 hanno scelto di donare sangue e plasma in modo volontario, gratuito, anonimo e, soprattutto, responsabile". È il messaggio del ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue. Schillaci ha ricordato come "lo scorso anno oltre 638 mila pazienti hanno ricevuto una trasfusione e migliaia di altre persone hanno potuto beneficiare di cure rese possibili dai medicinali derivati dal plasma. Tutto questo è possibile grazie alla generosità dei donatori". "La donazione rappresenta uno dei più alti esempi di solidarietà civile e incarna pienamente i valori di universalità, equità e gratuità che sono alla base del nostro Servizio sanitario nazionale - ha proseguito. La legge italiana ha affermato con chiarezza che il sangue non può essere fonte di profitto e dopo vent'anni, quel principio trova oggi una nuova e autorevole conferma nel recente Regolamento europeo sulle sostanze di origine umana". Per il ministro, "resta fondamentale proseguire nel percorso verso una sempre maggiore autosufficienza nella raccolta di plasma e continuare a promuovere la cultura del dono, per garantire il necessario ricambio generazionale dei donatori che oggi è a rischio: voglio rivolgere oggi un sentito appello a chi ancora non dona, soprattutto ai più giovani". Un'altra ragione per avvicinarsi alla donazione - aggiunge Schillaci - "è la possibilità di beneficiare di un'importante opportunità di prevenzione gratuita, attraverso i controlli medici e gli esami previsti per ogni donazione". "A tutti i donatori, alle associazioni, ai volontari e agli operatori del sistema trasfusionale invio di nuovo il mio più sincero ringraziamento - ha concluso Schillaci -. Donare sangue e plasma significa donare vita. E perché, come ricorda la campagna, donare è davvero l'azione più bella che possiamo compiere per gli altri".