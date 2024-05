Roland Garros, chi era l'aviatore che ha dato nome a torneo di Parigi

Sono in corso da qualche giorno gli Open di Francia, meglio noti con il nome di Roland Garros, uno dei quattro tornei del Grande Slam e il più importante al mondo sulla terra rossa. Forse non tutti sanno che il nome del celebre appuntamento tennistico transalpino spicca per originalità: non trae, infatti, origine né da un quartiere di appartenenza, né da uno sponsor, né tanto meno da un ex grande campione. È, infatti, intitolato a una persona che nulla aveva a che fare con il tennis.

Un autodidatta da record

Eugéne Adrien Roland Georges Garros, nato nel 1888, è stato uno degli aviatori più famosi e importanti della sua epoca, per l'esattezza il primo che riuscì a volare attraverso il Mediterraneo senza mai fermarsi lungo la rotta dalla Francia alla Tunisia. Nato su una piccola isola coloniale (Reùnion) in mezzo all'Oceano Indiano, fu mandato sin da piccolo a studiare a Parigi. Ottenuta da giovanissimo una licenza di volo, iniziò la sua carriera da autodidatta, diventando rapidamente uno tra i maggiori riferimenti dell'aviazione dell'epoca, volando tra Europa e Stati Uniti e toccando anche diversi record, tra cui quello per la maggior altezza raggiunta con un aereo, 5.610 metri.