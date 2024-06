Roland Garros, Jasmine Paolini battuta in finale da Iga Swiatek

La numero 1 al mondo ha sconfitto in due set - 6-2, 6-1 - la tennista italiana: per la polacca è la quarta vittoria allo Slam di Parigi e la terza consecutiva. Paolini scenderà di nuovo in campo domani per la finale di doppio femminile insieme a Sara Errani: la coppia azzurra sfiderà Coco Gauff e Katerina Siniakova ascolta articolo

Non ce l’ha fatta Jasmine Paolini. La tennista italiana ha perso in finale al Roland Garros contro la numero 1 del mondo, Iga Swiatek, che ha trionfato in due set per 6-2, 6-1. Per la polacca è la quarta vittoria allo Slam di Parigi e la terza consecutiva. Paolini scenderà di nuovo in campo domani per la finale di doppio femminile insieme a Sara Errani: la coppia azzurra sfiderà Coco Gauff e Katerina Siniakova.

Paolini: "Sono stati i giorni più belli della mia vita" "Oggi mi sono divertita. Giocare contro Iga è la sfida più complicata in questo sport, complimenti per il lavoro svolto. Grazie a tutto il mio team e alla mia famiglia che credono in me giorno dopo giorno - ha detto Paolini durante la premiazione con Chris Evert e Martina Navratilova - Sono stati i giorni migliori della mia vita, ma non è ancora finita perché c'è la finale di doppio. Sono stati 15 giorni intensi, sono felice e orgogliosa di me stessa. Oggi è stata complicata, ma sono orgogliosa". leggi anche Roland Garros, Paolini-Errani volano in finale nel doppio femminile

Il percorso di Jasmine Paolini al Roland Garros Paolini è arrivata al Roland Garros come testa di serie numero 12. Ha battuto Saville e Baptiste, poi al terzo turno ha eliminato Andreescu. Agli ottavi ha superato Elina Avanesjan e ai quarti ha battuto Elena Rybakina, qualificandosi per la semifinale, risultato che l'ha portata a diventare la numero 10 al mondo. Il 6 giugno, in semifinale, aveva battuto in due set la russa Mirra Andreeva col punteggio di 6-3, 6-1. leggi anche Roland Garros, Jasmine Paolini è in finale: battuta Mirra Andreeva