Roland Garros, Paolini-Errani volano in finale nel doppio femminile

Jasmine Paolini e Sara Errani volano in finale ai Roland Garros. Le due azzurre si sono aggiudicate la gara conclusiva del torneo parigino nel doppio femminile sconfiggendo in semifinale l'ucraina Marta Kostyuk e la rumena Elena-Gabriela Ruse con il punteggio di 1-6 6-4 6-1. Ancora da capire chi affronteranno in finale: le avversarie per il titolo saranno la coppia vincente della sfida tra le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk e Coco Gauff e la ceca Katerina Siniakova.

Paolini in finale anche nel singolo

Per Jasmine Paolini si profila un weekend con due finali: domani affronterà la polacca Iga Swiatek numero uno del mondo in singolare e domenica tornerà in campo per la finale di doppio. Sara Errani era già stata finalista nell'ultima volta in cui due azzurre arrivarono in finale a Parigi, nel 2014, in coppia con Roberta Vinci, ma le italiane furono sconfitte. L'ultimo trionfo azzurro in doppio al Roland Garros risale al 2012, sempre con Errani-Vinci.