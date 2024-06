Roland Garros, Errani e Paolini sconfitte nella finale del doppio

Le azzurre sono state battute da Coco Gauff e Katerina Siniakova. La statunitense e la ceca si sono imposte in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3, in poco meno di due ore di gioco

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte nella finale del doppio femminile al Roland Garros, con il titolo che è andato alla coppia Coco Gauff e Katerina Siniakova. La statunitense e la ceca si sono imposte in due set, col punteggio di 7-6, 6-3, in poco meno di due ore di gioco.

La sconfitta di Paolini con Swiatek

Ieri Paolini, nel singolo, aveva ceduto in finale alla numero 1 del tennis femminile Iga Swiatek, che ha conquistato lo Slam del Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi, la polacca ha vinto in due set (6-2, 6-1) ottenendo il quarto titolo all'Open di Francia dopo quelli del 2020, del 2022 e del 2023. In carriera, la 23enne ha vinto anche un altro Slam, gli Us Open nel 2022.

Paolini numero 10 al mondo

Paolini è arrivata al Roland Garros come testa di serie numero 12. Ha battuto Saville e Baptiste, poi al terzo turno ha eliminato Andreescu e agli ottavi Avanesjan. Ai quarti ha battuto Rybakina, qualificandosi per la semifinale, un risultato che l'ha portata a diventare la numero 10 al mondo. Il 6 giugno, in semifinale, ha battuto in due set la russa Mirra Andreeva col punteggio di 6-3, 6-1. Poi la sconfitta in finale con Swiatek.