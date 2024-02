Tennis, Jasmine Paolini vince il torneo di Dubai

La campionessa di Castelnuovo Garfagnana ha superato in finale in rimonta la tennista russa, con un punteggio di 5-6, 7-5, 7-5. Ora, la 28enne azzurra salirà al 14esimo posto del ranking mondiale, diventando l'ottava italiana a entrare tra le prime 15 del mondo

Jasmine Paolini ha vinto il torneo di Dubai, ottenendo il suo primo successo in un Wta 1000, battendo in rimonta la russa Anna Kalynskaya col punteggio di 5-6, 7-5, 7-5. La 28enne azzurra, numero 26 del mondo, supera in finale in rimonta la 25enne russa, numero 40 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 dopo due ore e 16 minuti. Lunedì Paolini salirà ufficialmente al 14esimo posto del ranking mondiale.