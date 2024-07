Wimbledon, Paolini nella storia: alle 15 la finale con Krejcikova

Ci siamo. È il giorno della finale femminile di Wimbledon con Jasmine Paolini , numero 7 del seeding, che affronta la ceca Barbora Krejcikova (match in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). La tennista toscana, 28 anni, vuole raggiungere un obiettivo storico: diventare la prima azzurra a iscriversi all'albo d'oro dello Slam londinese. Per lei si tratta della seconda finale in un mese e mezzo, dato che al Roland Garros di Parigi ha dovuto affrontare Iga Swiatek, rimediando una sconfitta. Ma stavolta la lucchese parte favorita: l'appuntamento è alle 15 sul Campo centrale dell'All England Club di Londra.

Il cammino di Paolini

In semifinale la tennista italiana ha superato in tre set la croata Donna Vekic, numero 37 del mondo, con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6. Match simile per Krejcikova, che ha superato in tre set (3-6, 6-3, 6-4) la kazaka Elena Rybakina, vincitrice nel 2022. Anche se parte con i favori del pronostico, la toscana - che è già certa di salire tra le prime 5 giocatrici del mondo - si troverà di fronte una rivale abituata a certi palcoscenici: è vincitrice del Roland Garros edizione 2021 ed è stata numero due del ranking (ora è 32esima). Non solo: in bacheca ha altri sette titoli Slam vinti in doppio, specialità in cui si è imposta anche nelle Wta Finals e ai Giochi olimpici. Ma Paolini, da parte sua, vanta un'escalation che l'ha portata a diventare la terza italiana a trionfare in un Masters 1000 (a fine febbraio, a Dubai) dopo Flavia Pennetta (2014) e Camila Giorgi (2021).