Sinner a Wimbledon da numero 1 al mondo: "Sono onorato". VIDEO

Il tennista altoatesino si presenta a Londra in vetta al ranking, mai un italiano era stato testa di serie nel torneo più importante di tutti. "Continuerò sempre a lavorare e a cercare di migliorarmi, sia come persona che come giocatore", ha detto a Sky Sport. Lunedì l'esordio contro il tedesco Yannick Hanfmann

Debutto a Wimbledon da numero 1 sul Campo 1 per Jannik Sinner. Gli organizzatori dei Championships hanno ufficializzato il programma della prima giornata, lunedì 1° luglio: il match della testa di serie del circuito ATP, impegnato con il tedesco Yannick Hanfmann, è stato piazzato come terzo incontro dalle 14, dopo Medvedev e Sabalenka. "Sono onorato di essere in questo circolo, sento la storia di Wimbledon", ha dichiarato il tennista altoatesino ai microfoni di Sky Sport.

I problemi fisici sono alle spalle

La vittoria dell’Atp di Halle sembra aver definitivamente messo alle spalle i problemi fisici dell’ultimo periodo. "Fisicamente mi sento molto bene, per me è la cosa più importante: i problemi che ho avuto al Roland Garros sono passati", ha sottolineato Sinner che ha poi inquadrato il match con Hanfmann: "Lunedì ci sarà il primo ostacolo che promette di essere molto difficile, spero di partire bene”.

La carriera

Questo torneo di Wimbledon sarà il primo che Sinner affronterà dal vertice della classifica Atp, ma questo traguardo rappresenta un punto di partenza. "So nella mia testa quanti sacrifici ho fatto, quante ore di allenamento ho fatto, quanti no ho detto nella mia carriera: sono ancora giovane, devo compiere 23 anni quest’anno, posso ancora migliorare nel fisico, nella mente e anche tennisticamente", ha evidenziato il tennista altoatesino. Per questo, secondo Sinner, la crescita "è tutto un processo e il mio è appena iniziato. Continuerò sempre a lavorare e a cercare di migliorarmi, sia come persona che come giocatore".