Wimbledon, tabellone e partecipanti: il calendario del Grande Slam

È iniziato il conto alla rovescia per lo Slam più prestigioso e atteso della stagione tennistica 2024: Wimbledon. In programma dal 1° al 14 luglio, la 137esima edizione dello storico torneo londinese sull'erba vedrà protagonista, come testa di serie numero uno, il campione azzurro Jannik Sinner reduce dalla recentissima vittoria all'Atp di Halle. L'altoatesino, primo italiano di sempre numero uno del seeding in uno Slam, potrebbe trovarsi faccia a faccia in semifinale contro il “grande rivale” spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica dopo la finale dello scorso anno contro Djokovic. Sarà possibile seguire tutti i match di Wimbledon in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 14 luglio.