Tennis, Musetti sconfitto: lo statunitense Paul vince il Queen's

Sfuma il sogno di Lorenzo Musetti di conquistare la vittoria al torneo londinese del Queen's, in programma dal 15 al 23 giugno. Il carrarese numero 30 del mondo è stato battuto in finale dallo statunitense Tommy Paul, numero 13 del ranking e testa di serie numero 5. Il match si è chiuso in due set, col punteggio di 6-1, 7-6.