Atp Halle, Bolelli-Vavassori vincono finale doppio. Ora Sinner. LIVE

Inizia con un successo la domenica di finali sull’erba all’Atp Halle, in Germania, per il tennis italiano. Gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo nel doppio maschile: in finale hanno battuto in due set i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, col punteggio 7-6(3), 7-6(5). Tra poco c’è la finale di singolare maschile: in campo il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che affronterà l'amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La vittoria di Bolelli-Vavassori Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quindi, hanno vinto la finale del torneo di doppio ad Halle, Atp 500 sull'erba, consolidando la loro posizione di numeri 1 al mondo. I due azzurri hanno conquistato il primo set contro Kevin Krawietz e Tim Puetz, seconde teste di serie del torneo, vincendo al tie-break col punteggio 7-6(7/3). Gli italiani hanno vinto al tie-break anche il secondo set, col punteggio 7-6(7/5). Questo di Halle è stato il secondo torneo consecutivo in cui Bolelli e Vavassori sono arrivati in finale: dopo aver perso al Roland Garros contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic, si sono rifatti sull'erba tedesca. Gli azzurri, numeri uno del seeding, avevano battuto in semifinale la coppia tedesca formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer: 6-3, 7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per gli azzurri era la quarta finale stagionale, la seconda consecutiva ad Halle.

La finale Sinner-Hurkacz Dopo la sfida nel doppio maschile, ad Halle ci sarà la finale del singolare maschile. In campo il n.1 del mondo Jannik Sinner contro l'amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz. In semifinale l'italiano ha battuto in due set il cinese Zhizhen Zhang: 6-4, 7-6(3) il punteggio finale, in un'ora e 39 minuti di gioco. Per Sinner è la prima finale sull'erba.