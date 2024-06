Tennis: Sinner in finale al torneo di Halle, Zhang battuto in 2 set

Con il punteggio di 6-4 7-6 l'altoatesino centra la prima finale in carriera sull'erba, la quarta in stagione

Sull'erba il n. 1 al mondo ha battuto il cinese Zhang Zhizhen in due set con il punteggio di 6-4 7-6. In finale al torneo Atp 500 di Halle in Germania Jannik Sinner affronterà il polacco e compagno di doppio Hubert Hurkacz. L'altoatesino ha centrato così la prima finale in carriera sull'erba, la quarta in stagione.