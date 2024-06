Atp Halle, Sinner batte Struff e raggiunge la semifinale

Sinner vola in semifinale all’ATP Halle: il campione, al suo primo torneo da numero 1 al mondo, ha sconfitto il n.41 del ranking ATP Jan-Lennard Struff. Il match - due ore e 30 di gioco - non è stato dei più facili: il tedesco ha annullato 16 delle 18 palle break concesse. L’altoatesino ha portato a casa il primo set per 6-2, poi ha ceduto al secondo per 6-7 (deciso al tiebreak per 7-1) e infine ha rimontato nel terzo per 7 a 6 (anche questo finito al tiebreak per 7-2). Per Jannik, che aveva già avuto due volte la meglio sull’avversario di oggi in questa stagione, è la seconda semifinale sull’erba dopo Wimbledon 2023. Questo era il primo match dei quarti di finale ad Halle in tutta la carriera di Struff. Jannik affronterà domani, 22 giugno, il vincitore tra Zhang o Eubanks.