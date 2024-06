Tennis, Atp Stoccarda, Berrettini ko in finale contro Draper

L'inglese si aggiudica il torneo per 2 set a 1. Il risultato finale è di 3-6, 7-6, 6-4. Sesta finale persa in carriera per il tennista italiano

Sconfitta per Matteo Berrettini nell'Atp 250 giocato sull'erba di Stoccarda. Nella finale contro il britannico Jack Draper il tennista romano è stato battuto in rimonta. Per Draper è la prima vittoria in un un torneo Atp dopo due finali perse. Berrettini per la terza volta in carriera fallisce a Stoccarda (montepremi 734.915 euro).