Jannik Sinner a Sesto dopo Roland Garros e aggiornamento del ranking

Jannik Sinner è stato accolto da una folla numerosa al Municipio di Sesto, dove lo attendevano le autorità locali, tifosi e curiosi che, nonostante la pioggia, erano lì da più di due ore. Il campione ha firmato il registro per la cittadinanza onoraria del Comune di Sesto. Sinner si è presentato in cardigan blu, camicia bianca, pantaloni blu scuro e scarpe da ginnastica bianche per l’abbraccio con la gente della sua terra da numero uno del tennis mondiale. “Sono molto contento di essere qui, tutta la mia infanzia è stata qua a Sesto e di quando ero piccolo ricordo il tempo passato a giocare in paese con gli amici”, ha aggiunto parlando in dialetto sudtirolese.