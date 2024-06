Sinner-mania, in Alto Adige per “incontrare Jannik”

Incontrare Jannick

“Un cordiale benvenuto a casa Sinner a Sesto, casa di Jannik Sinner”. Questo il messaggio che accoglie i turisti sulla homepage della struttura, incastonata in un “paesaggio di idilliaca bellezza, circondato da una cortina di possenti montagne”. Proprio qui, si legge ancora, “la famiglia Sinner è lieta di potervi accogliere con il tradizionale calore dell’ospitalità altoatesina!”. La zona, immersa nel verde e con l’Austria ad un passo, consente di vivere la natura tra “escursioni, mountain-bike, sci o sci di fondo”. Queste alcune delle possibilità che offre l’Alta Pusteria, “con il suo paesaggio estremamente vario, consente una vasta gamma di attività per il tempo libero, in tutte le stagioni dell’anno”. Ma non solo, perché da queste parti è anche possibile vedere da vicino il campione azzurro. “Dopo grandi vittorie e anche amare sconfitte, Jannik ogni tanto torna a casa per recuperare le energie. Lui ama trascorrere le sue poche giornate senza tennis insieme i genitori e il fratello Mark tra le montagne dell'Alta Pusteria. Di tanto in tanto puoi incontrarlo tutto rilassato con i suoi amici al campo di calcio oppure nel vicino paese”, si può leggere ancora sul sito di “Casa Sinner”.