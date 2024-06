Sinner-Alcaraz al Roland Garros 2024, quando giocano la semifinale: data e orario

Il tennista azzurro, diventato ieri numero 1 del ranking Atp, si scontrerà per la nona volta col rivale spagnolo, al terzo posto nella classifica mondiale. Il match sul campo Philippe Chatrier ascolta articolo

Un 2024 di primati per il tennista azzurro Jannik Sinner. Il nuovo numero 1 del ranking Atp si è infatti qualificato per la prima volta alle semifinali del Roland Garros 2024, un traguardo mai raggiunto prima nel torneo parigino, proprio nel giorno in cui ha garantito matematicamente la sua posizione al vertice della classifica mondiale.

Nono match tra Sinner e Alcaraz Dopo aver battuto Grigor Dimitrov, il bulgaro che aveva già sconfitto in finale al Miami Open 2024, il prossimo ostacolo sarà Carlos Alcaraz, in un ennesimo scontro che si ripete nella carriera dell'altoatesino: sarà il nono confronto tra i due a livello ATP, il decimo in totale, ma il primo in una semifinale Slam. leggi anche Roland Garros 2024, il tabellone del torneo di Parigi

Orario ancora da definire La partita tra Sinner e Alcaraz è programmata per venerdì 7 giugno sul Philippe Chatrier e, molto probabilmente, si terrà come prima semifinale, con inizio previsto non prima delle 14:30. Un'altra possibilità, anche se meno probabile, è che gli organizzatori decidano di programmarla come secondo incontro, con inizio non prima delle 17:30. La partita sarà trasmessa su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW). leggi anche Roland Garros, Djokovic out: Sinner numero 1 al mondo e in semifinale