Roland Garros, al via i quarti di finale: Sinner sfida Dimitrov

Il Roland Garros continua a regalare emozioni (il tabellone). Come quelle del match tra Novak Djokovic e Francisco Cerundolo vinto dal serbo dopo una vera e propria maratona. Oggi tocca di nuovo a Jannik Sinner: l’azzurro scenderà in campo per i quarti di finale alle 14:30 per la sfida contro Grigor Dimitrov (diretta su Eurosport, canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW). Per entrambi c'è in palio la prima semifinale a Parigi. In serata, invece, toccherà a Carlos Alcaraz, impegnato con Stefanos Tsitsipas.