Tennis, Sinner numero 1 al mondo: "Un sogno, ma dispiace per Djokovic"

“Diventare numero 1 un sogno, dispiace per Novak”

L'ufficialità arriva con il ritiro di Novak Djokovic, numero uno per 428 settimane, ai quarti di finale del Roland Garros. Forse non il percorso che si era immaginato il 22enne altoatesino, che così prende il posto più alto della classifica. A seguire, in terza posizione, lo spagnolo Carlos Alcaraz. “E' il sogno di tutti diventare n.1 al mondo, ma al contempo vedere Novak così è un dispiacere: gli auguro una pronta guarigione". È uno Jannik Sinner commosso quello che parla da nuovo leader mondiale del tennis."Grazie al mio team che ha reso tutto questo possibile - ha detto il tennista azzurro, approdato in semifinale al Roland Garros -. Felice di giocarla qui, è un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e con chi da casa in Italia mi sta seguendo".