Tennis, Sinner ufficialmente N.1 mondiale. L'Atp gli dedica un video

Onda azzurra

Tra i primi 20 azzurri nella nuova classifica Atp ben cinque hanno ottenuto il best ranking. Si tratta, in ordine di classifica, di Matteo Arnaldi (34, +1), battuto da Stefanos Tsitsipas nel suo secondo ottavo di finale Slam in carriera; di Flavio Cobolli (50, +3), che entra per la prima volta in Top 50; di Stefano Napolitano (122, +3), nonostante l'eliminazione al secondo turno alle qualificazioni del Roland Garros; di Matteo Gigante (131, +7), battuto al terzo turno di qualificazione al Roland Garros; di Enrico Della Valle, entrato per la prima volta in Top 250 (249, +5).

La classifica

Sinner precede lo spagnolo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Al quarto posto Alexander Zverev che precede di poco il russo Daniil Medvedev. Più indietro, con posizioni invariate, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Alex de Minaur, Grigor Dimitrov. Sono otto gli azzurri tra i primi 100 al mondo. Dopo Sinner ci sono Lorenzo Musetti (30), Matteo Arnaldi (34), Luciano Darderi (41), Flavio Cobolli (50), Lorenzo Sonego (58), Luca Nardi (73), Matteo Berrettini 95). Esce dalla top 100 Fabio Fognini (102).

Il video tributo

"Testimoni di una storia che si sta scrivendo. Questo è il momento di Jannik, questo è il nuovo N.1". L'Atp con un video pubblicato sul proprio account ufficiale ha celebrato il primato del tennista azzurro nel ranking mondiale. Nel video, sulle note di Antonio Vivaldi, scorrono le immagini di tutti i giocatori che hanno preceduto Jannik Sinner in cima alla classifica Atp.