Cincinnati Open: in attesa di Sinner, oggi Sonego ed Errani/Paolini

In Ohio nel tabellone del singolare inizia il terzo turno: per gli azzurri, in campo Lorenzo Sonego contro lo statunitense Taylor Fritz. Per i sedicesimi di finale del doppio femminile, la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini sfida la serba Olga Danilovic e la russa Anastasia Potapova. Attesa anche per la seconda partita di Jannik Sinner: il numero 1 del mondo giocherà contro il canadese Gabriel Diallo nella notte italiana, dopo l’1. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Continua in Ohio il Cincinnati Open, con l’Atp Masters 1000 e il Wta 1000. Oggi, 11 agosto, nel tabellone del singolare inizia il terzo turno: per gli azzurri, in campo Lorenzo Sonego contro lo statunitense Taylor Fritz. Attesa anche per la seconda partita di Jannik Sinner: il numero 1 del mondo giocherà contro il canadese Gabriel Diallo nella notte italiana, dopo l’1. Oggi, per i sedicesimi di finale del doppio femminile, la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini sfida la serba Olga Danilovic e la russa Anastasia Potapova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le sfide di oggi degli italiani Oggi in Ohio c’è l’esordio nel doppio femminile della coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini (che ieri nel singolare ha conquistato l'accesso al terzo turno). Le due italiane dovevano debuttare nei giorni scorsi contro le statunitensi Sofia Kenin e Caroline Dolehide, ma le americane hanno deciso all’ultimo di cancellarsi dal tabellone. Cambio di avversarie, quindi, per le azzurre: nel primo turno, come secondo incontro dalle 17 sul Campo 10, sfidano la serba Olga Danilovic e la russa Anatasija Potapova. In campo oggi, nel singolare maschile, Lorenzo Sonego: nel Masters 1000 sfida lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 al mondo, contro cui ha perso 6 volte su 8. Appuntamento sul Campo centrale: è il terzo incontro dalle 17. Vedi anche Cincinnati Open: ok Paolini, Bronzetti e Nardi. Darderi si ritira

Nella notte torna in campo Sinner Ci sarà bisogno di fare le ore piccole, invece, per vedere la partita di Jannik Sinner: l’azzurro gioca nella notte tra l’11 e il 12 agosto, dopo l’1 sul Campo centrale, contro Gabriel Diallo. È la prima volta che l’altoatesino affronta il 23enne canadese. All’esordio a Cincinnati, al secondo turno, Sinner ha battuto il colombiano Elahi Galan con un doppio 6-1. Diallo, reduce dal primo titolo vinto poche settimane a 's-Hertogenbosch, arriva al terzo turno dopo aver battuto l'argentino Sebastian Baez col punteggio di 7-5, 6-3. Vedi anche Atp Cincinnati, Sinner batte Galan. Musetti e Cobolli eliminati