Cincinnati Open: in attesa di Sinner, oggi Sonego ed Errani/Paolini

Tennis, Cincinnati Open: in attesa di Sinner, oggi in campo Sonego e coppia Errani/Paolini

Sport
©Ansa

In Ohio nel tabellone del singolare inizia il terzo turno: per gli azzurri, in campo Lorenzo Sonego contro lo statunitense Taylor Fritz. Per i sedicesimi di finale del doppio femminile, la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini sfida la serba Olga Danilovic e la russa Anastasia Potapova. Attesa anche per la seconda partita di Jannik Sinner: il numero 1 del mondo giocherà contro il canadese Gabriel Diallo nella notte italiana, dopo l’1. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continua in Ohio il Cincinnati Open, con l’Atp Masters 1000 e il Wta 1000. Oggi, 11 agosto, nel tabellone del singolare inizia il terzo turno: per gli azzurri, in campo Lorenzo Sonego contro lo statunitense Taylor Fritz. Attesa anche per la seconda partita di Jannik Sinner: il numero 1 del mondo giocherà contro il canadese Gabriel Diallo nella notte italiana, dopo l’1. Oggi, per i sedicesimi di finale del doppio femminile, la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini sfida la serba Olga Danilovic e la russa Anastasia Potapova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le sfide di oggi degli italiani

Oggi in Ohio c’è l’esordio nel doppio femminile della coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini (che ieri nel singolare ha conquistato l'accesso al terzo turno). Le due italiane dovevano debuttare nei giorni scorsi contro le statunitensi Sofia Kenin e Caroline Dolehide, ma le americane hanno deciso all’ultimo di cancellarsi dal tabellone. Cambio di avversarie, quindi, per le azzurre: nel primo turno, come secondo incontro dalle 17 sul Campo 10, sfidano la serba Olga Danilovic e la russa Anatasija Potapova. In campo oggi, nel singolare maschile, Lorenzo Sonego: nel Masters 1000 sfida lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 al mondo, contro cui ha perso 6 volte su 8. Appuntamento sul Campo centrale: è il terzo incontro dalle 17.

epa12292661 Jasmine Paolini of Italy in action against Maria Sakkari of Greece during the 2nd round of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 10 August 2025. EPA/MARK LYONS

Nella notte torna in campo Sinner

Ci sarà bisogno di fare le ore piccole, invece, per vedere la partita di Jannik Sinner: l’azzurro gioca nella notte tra l’11 e il 12 agosto, dopo l’1 sul Campo centrale, contro Gabriel Diallo. È la prima volta che l’altoatesino affronta il 23enne canadese. All’esordio a Cincinnati, al secondo turno, Sinner ha battuto il colombiano Elahi Galan con un doppio 6-1. Diallo, reduce dal primo titolo vinto poche settimane a 's-Hertogenbosch, arriva al terzo turno dopo aver battuto l'argentino Sebastian Baez col punteggio di 7-5, 6-3.

MASON, OHIO - AUGUST 09: Jannik Sinner of Italy reacts after winning a game during the match against Daniel Elahi Galán of Colombia during Day 3 of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 09, 2025 in Mason, Ohio. (Photo by Dylan Buell/Getty Images)

Gli italiani in campo l'11 agosto a Cincinnati

  • Fritz (USA) [4] – SONEGO (ITA) [31] – 3° turno Atp, dopo le 19.20
  • ERRANI/PAOLINI (ITA) [1] – Danilovic (SRB)/Potapova [Alt] – 1° turno doppio Wta, dopo le 18

Jasmine Paolini of Italy poses with her trophy after winning her women's final match against Coco Gauff US at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 18 May 2024. The Italian Open tennis tournament is held between 07 and 18 May 2025. ANSA/FABRIZIO CORRADETTI

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo.

