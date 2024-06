Roland Garros, oggi Sinner sfida Alcaraz per un posto in finale

Sale l'attesa per il match che vedrà impegnato, dalle 14.30, il tennista azzurro contro l'avversario spagnolo: in palio per entrambi c'è la prima finale in carriera dello Slam francese. Diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

Il sogno di vedere Jannik Sinner in finale al Roland Garros, a Parigi, passa dal campo Philippe Chatrier: lì, oggi, dalle 14.30, il tennista azzurro scenderà in campo per affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz, amico e insieme rivale di sempre. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW).

Sinner al Roland Garros, dalle incertezze a n.1 del mondo

Il cammino di Jannik nello Slam francese, fino a qui, è già stato sensazionale: arrivato a Parigi con tanti dubbi, legati all'infortunio all'anca che lo aveva costretto a saltare il torneo di casa, gli Internazionali di Roma, l'altoatesino fin dai primi turni ha portato a casa prestazioni solide. Poi è arrivata la giornata che ha fatto la storia del tennis italiano: il 4 giugno, mentre era in campo nel match contro Dimitrov nei quarti di finale, Sinner è diventato il n.1 del ranking ATP. Mai un italiano ci era riuscito. L'ufficialità è arrivata con il ritiro di Novak Djokovic dal torneo, numero 1 per 428 settimane. Forse non il percorso che si era immaginato il 22enne altoatesino, che così ha preso il posto più alto della classifica. "È il sogno di tutti diventare n.1 al mondo, ma al contempo vedere Novak così è un dispiacere: gli auguro una pronta guarigione", le prime parole di Jannik, commosso, tra gli applausi del pubblico, a fine partita, quando ha scoperto di essere arrivato in vetta. "È un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e con chi da casa in Italia mi sta seguendo".

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Oggi va in scena il 10° atto della "saga" tra Sinner e Alcaraz, una rivalità destinata a segnare il tennis dei prossimi anni. Il bilancio è di 5-4 per lo spagnolo, ma Jannik ha vinto l'unico precedente su terra nel circuito maggiore. Nel 2019, al Challenger di Alicante, si è imposto Alcaraz, così come lo spagnolo ha vinto anche le sfide del 2021 (masters 1000 di Parigi), del 2022 (Us Open), del 2023 (Indian Wells) e del 2024 (sempre a Indian Wells). A Jannik invece le vittorie del 2022 (Wimbledon e Umago) e del 2023 (Miami e Pechino).