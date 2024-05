Roland Garros, Sinner: "Non sono al 100% ma Parigi è molto importante"

"Sono pronto, l'anca non mi preoccupa", ha detto il tennista italiano in vista dell'esordio della seconda prova stagionale del Grande Slam, al via domenica sulla terra rossa francese. L'azzurro rientra nel circuito dopo il ritiro di Madrid e il forfait di Roma e tenta l'assalto al trono della classifica mondiale, occupato al momento da Novak Djokovic ascolta articolo

Jannik Sinner sembra non aver ancora raggiunto una condizione ottimale dopo il problema all’anca che l’ha costretto a saltare gli Internazionali d’Italia ma è pronto ad affrontare il Roland Garros, secondo slam del 2024, che comincerà domenica prossima. "Ho deciso di giocare perché è un torneo molto importante, è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente", ha spiegato in conferenza stampa. "La condizione non è al 100% ma non possiamo fare magie. L'anca non mi preoccupa. Sono fiducioso: starò sempre meglio. Ma anche al livello di condizione che ho adesso, so che posso giocare un buon tennis", ha aggiunto il numero 2 del mondo che lunedì affronterà Christopher Eubanks. Sinner non gioca dal match vinto contro Karen Khachanov negli ottavi di finale a Madrid.

"Ho fatto lunghi allenamenti e ho capito che l'anca regge" "Gli ultimi test sono stati positivi, mi sono detto che avrei giocato solo a queste condizioni", ha sottolineato Sinner durante il media day, specificando: "Non è la preparazione Slam a cui sono abituato, spero che il primo turno possa aiutarmi a ritmo, ma sarà ancora più importante l'aspetto mentale, accettare quello che potrà succedere in campo". Poi ha concluso: "Sono qui perché è un torneo importante, perché sto cercando di imparare anno dopo anno come giocare meglio sulla terra battuta. Poi potrebbe essere importante anche perché ci saranno le Olimpiadi sul rosso. Abbiamo deciso dopo gli esiti molto positivi degli ultimi esami, stiamo lavorando duro per tornare in condizione. Ho fatto lunghi giorni di allenamento e ho capito che l'anca regge". Nelle ultime settimane si è sottoposto a una di serie di esami e di terapie al J Medical, la clinica della squadra di calcio della Juventus. approfondimento Tennis, Sinner vola al Roland Garros: calendario e possibili avversari

Sinner e il Roland Garros Per Sinner il miglior risultato a Parigi resta il quarto di finale al debutto, nel 2020, l'undicesimo per un italiano in un Major nell'era Open, perso contro Rafa Nadal. Ha raggiunto anche due ottavi di finale, nel 2021 e 2022. Nella scorsa stagione si è invece fermato, a sorpresa, al secondo turno. Il suo percorso inizierà lunedì contro Christopher Eubanks, statunitense numero 43 del ranking Atp, che ha battuto nell'unico precedente confronto diretto. Nel suo quarto di finale ipotetico c'è il polacco Hubert Hurkacz e poi la possibile semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. leggi anche Tennis, Jannik Sinner al via al Roland Garros: ok l'ultimo allenamento

Il tabellone del Roland Garros Secondo il programma del torneo le giornate del 26 e 27 maggio saranno dedicate alle sfide della parte alta del draw femminile e della parte bassa di quello maschile. Sempre lunedì e poi martedì spazio ai match della parte bassa femminile e della parte alta maschile. In accordo con questa suddivisione e visto l'elenco dei match programmati nel day 1 (con i qualificati ancora da piazzare) il numero uno azzurro Jannik Sinner debutterà lunedì contro lo statunitense Eubanks. La numero uno azzurra Jasmine Paolini, invece, giocherà o lunedì o martedì. Questi gli italiani in campo domenica, qualificati esclusi: Luca Nardi c. Alexandre Muller; Lorenzo Sonego c. Ugo Humbert. Nel main draw maschile Fognini, Musetti, Darderi e Cobolli sono inseriti nella parte alta: Nardi, Arnaldi, Sonego e Sinner nella parte bassa. Queste le italiane in campo il 26 maggio, qualificate escluse: Lucia Bronzetti c. Naomi Osaka; Martina Trevisan c. qualificata. Nel main draw femminile Bronzetti, Trevisan e Cocciaretto sono inserite nella parte alta: Paolini è invece nella parte bassa. vedi anche Tennis, Sinner posta la seconda foto dell'allenamento a Montecarlo