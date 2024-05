Tennis, Sinner vola al Roland Garros: calendario e possibili avversari

Dopo il forfait agli Internazionali d'Italia per un problema all'anca, il campione azzurro è pronto a scendere sul campo di Parigi. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 2, debutterà il 26 maggio alle 12 contro lo statunitense Christopher Eubanks. Sul suo cammino potrebbe incontrare, ai quarti, il polacco Hurkacz e, in semifinale, lo spagnolo Alcaraz

Jannik Sinner giocherà ufficialmente sulla terra rossa di Parigi. Dopo il forfait agli Internazionali d'Italia a Roma a causa di un problema all'anca, il campione azzurro è ora pronto a dare tutto se stesso nel secondo Grande Slam dell'anno, dopo gli Australian Open: il Roland Garros, in programma dal 26 maggio al 9 giugno. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 2, debutterà il 26 maggio contro lo statunitense Christopher Eubanks, numero 43 del mondo. Il match inizierà alle 12.

I possibili avversari di Sinner

Sul suo cammino a Parigi Sinner potrebbe incontrare, in un potenziale secondo turno, il croato Borna Coric (o il francese Richard Gasquet), poi il britannico Cameron Norrie. In caso di vittoria, il campione italiano affronterebbe agli ottavi di finale il cileno Nicolas Jarry e, ai quarti, uno tra il polacco Hubert Hurkacz, numero 8 del mondo che agli Internazionali di Roma ha sconfitto Rafael Nadal, e il bulgaro Grigor Dimitrov, decimo nel ranking Atp. Semifinale sulla carta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Gli italiani al Roland Garros

Tra i campioni italiani spiccano il carrarese Lorenzo Musetti, che se la vedrà con il colombiano Galan, e Matteo Arnaldi che affronterà il francese Arthur Fils e potrebbe, al secondo turno, scontrarsi in un derby contro Luca Nardi. Luciano Darderi se la vedrà con l'australiano Rinky Hijikata, mentre Lorenzo Sonego affronterà il francese Ugo Humbert. Punto interrogativo sull'avversario di Flavio Cobolli, che scenderà in campo contro un qualificato. Si attendono nel frattempo gli altri azzurri che in questi giorni sono impegnati nelle qualificazioni.