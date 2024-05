Tennis, esami ok per Sinner: vola a Parigi, Roland Garros più vicino

Buone notizie dalla risonanza cui è stato sottoposto il tennista azzurro. Jannik sosterrrà i primi allenamenti già domani per poi sciogliere definitivamente le riserve

La risonanza alla quale si è sottoposto Jannik Sinner ha dato un responso positivo. Il tennista italiano, quindi, ha deciso di partire per Parigi dove verificherà le proprie condizioni in vista del torneo del Grande Slam. Il campione italiano sosterrà i primi allenamenti già domani per poi sciogliere definitivamente le riserve.