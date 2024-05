Tennis, Roland Garros: tabellone, partecipanti e calendario

Dopo gli appuntamenti di Montecarlo e Roma, il grande tennis si sposta ora a Parigi. Dal 20 maggio fino al 9 giugno, la capitale francese ospiterà uno dei tornei più prestigiosi, il Roland Garros. Sulla terra rossa di Porte d’Ataeuil si alterneranno i maggiori campioni del mondo, in gara per conquistare il secondo Grande Slam dopo gli Australian Open, che quest'anno hanno visto trionfare Jannik Sinner. E a proposito del tennista azzurro, restano i dubbi sulla sua partecipazione al torneo parigino. Dopo il forfait agli Internazionali d'Italia a causa di un problema all'anca, l'atleta altoatesino starebbe ancora proseguendo le terapie al J Medical di Torino, ma è accesa da parte di tutti i fan la speranza di vederlo scendere in campo.

I partecipanti

L’infortunio di Sinner non è l’unico: anche Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, starebbe cercando di prepararsi al meglio per il torneo parigino, dopo aver rinunciato - per problemi all’avambraccio - a Madrid, Barcellona e Montecarlo. Tra i favori per la vittoria troviamo il russo Daniil Medvedev, il norvegese Casper Ruud, il greco Stefanos Tsitispas e il danese Holger Rune. Nel frattempo, sono state ufficializzate le sedici wild card per i main draw dello slam parigino. Sul campo maschile, spicca Richard Gasquet, che giocherà a Parigi per la 21esima volta in carriera. Mentre sul fronte femminile, troviamo la francese Alizé Cornet, per cui il Roland Garros 2024 sarà l'ultimo torneo in carriera.

Uomini

Terence Atmane (n. 137 ATP)

Richard Gasquet (n. 113 ATP)

Pierre-Hugues Herbert (n. 140 ATP)

Harold Mayot (n. 130 ATP)

Nicolas Moreno de Alboran (n. 136 ATP)

Giovanni Mpetshi Perricard (n. 123 ATP)

Alexandre Muller (n. 109 ATP)

Adam Walton (n. 111 ATP)

Donne

Alizé Cornet (n. 99 WTA)

Fiona Ferro (n. 149 WTA)

Elsa Jacquemot (n. 158 WTA)

Kristina Mladenovic (n. 220 WTA)

Chloé Paquet (n. 133 WTA)

Jessika Ponchet (n. 155 WTA)

Ajla Tomljanovic (n. 219 WTA)

Sachia Vickery (n. 127 WTA)