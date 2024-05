Atp Roma 2024, Paolini ed Errani in finale nel doppio femminile

Spettacolo

Zendaya rilancia lo stile tenniscore, i look della star di Challengers

La protagonista dell'ultimo lavoro di Guadagnino è una delle migliori interpreti del Method Dressing, l'abitudine delle star di Hollywood di adottare look in tema coi propri film anche durante il tour promozionale. La statunitense sta sfruttando il motivo del tennis che attraversa l'intera pellicola per dare carattere al suo guardaroba su misura nel quale dominano i cristalli, il bianco e il verde campo da gioco, tonalità che - siamo certi – sono già in cima ai desideri di molti A cura di Vittoria Romagnuolo

Zendaya Coleman, strepitosa protagonista dell'atteso Challengers, film firmato da Luca Guadagnino ambientato nel mondo del tennis professionistico, ha deciso che lo sport della racchetta sarà il motivo ispiratore del guardaroba della primavera 2024, ormai iniziata. Non è tardi per dare ai propri outfit un tocco di verde campo da gioco, sfumatura che caratterizza i look della star fin dalla première mondiale del film a Sydney. Lo stile era chiaro: lussuoso, tutto cristalli. Sul davanti, l'ombra di un tennista mentre esegue una volée. Il designer è Jonathan Anderson



Un minidress con la gonna a pieghe corta, a vita bassa, senza maniche e con la scollatura a V coi bordi a contrasto in pieno stile Wimbledon, vintage e lussuoso. La protagonista di Challengers è una sportiva dal fisico tonico che scintilla sul campo, visibile da ogni punto della tribuna. Così la immagina Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe, scelto da Guadagnino come costume designer di Challengers. Lo stilista ha disegnato anche buona parte dei look della star per il tour promozionale. Per la tappa di Roma il guardaroba è ispirato al tennis più che mai