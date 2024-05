Internazionali, Djokovic out: "Niente equilibrio, quella borraccia..."

La sconfitta di Djokovic: Tabilo va agli ottavi



Il cileno ha trionfato con il punteggio di 6-2, 6-3. Djokovic non aveva perso mai così presto a Roma. Il tennista Alejandro Tabilo approda così agli ottavi, dove sfiderà il russo Khachanov.

Djokovic: “Non avevo equilibrio, chissà quella borraccia...”



Dopo la sconfitta, Djokovic è tornato a parlare dell’incidente di venerdì, quando è stato colpito da una borraccia, sfilatasi dallo zaino di un tifoso, mentre al termine dell'incontro con Moutet stava firmando degli autografi. A chi gli ha chiesto se l’episodio della borraccia abbia influito sulla sua eliminazione, ha risposto: “Non lo so, devo verificarlo, ma potrebbe essere”. "La condizione era diversa - ha aggiunto -. Ho fatto un allenamento semplice, non sentivo niente, ma non stavo nemmeno come le altre volte. Oggi, sotto forte stress, è stato piuttosto brutto, non in termini di dolore, ma in termini di equilibrio. Non avevo alcuna coordinazione. Ero un giocatore completamente diverso da quello di due sere fa. Devo fare controlli medici e vedere cosa sta succedendo".





