ATP Roma, Djokovic colpito da una borraccia dopo il match. VIDEO

Brutto episodio a fine partita per Novak Djokovic. Dopo essersi qualificato per il terzo turno degli Internazionali d'Italia di tennis, battendo in due set il francese Corentin Moutet, il campione serbo è stato colpito da una borraccia mentre al termine dell'incontro stava firmando degli autografi. Sanguinante alla testa, Djokovic è stato accompagnato in infermeria per ricevere le cure dei sanitari. Il numero uno al mondo ha riportato una ferita sul capo e ha perso un po' di sangue. Trasportato al centro medico per le cure del caso, ha accusato una leggera nausea, ma sta bene e la sua situazione non desta grande preoccupazione.