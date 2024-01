Australian Open, Sinner vince contro Djokovic 3 set a 1 ed è in finale

Sulla Rod Laver Arena, il tennista azzurro ha battuto il serbo in semifinale col punteggio 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Sinner ha così conquistato la sua prima finale Slam in carriera. "È la mia prima finale, scenderò in campo con il sorriso, ora sono più tranquillo e darò il massimo", ha detto. Djokovic, numero 1 del mondo e campione in carica, a Melbourne non perdeva da 2.195 giorni

Jannik Sinner fa la storia: ha battuto Novak Djokovic in quattro set nella semifinale degli Australian Open e ha conquistato la finale. Il tennista azzurro, in quasi tre ore e mezza di gioco, si è imposto con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. È la prima volta che un italiano arriva in finale a Melbourne. Inoltre, si tratta della prima finale in uno Slam in carriera per Sinner. L'azzurro domenica affronterà il vincente della sfida tra Medvedev e Zverev. Djokovic, numero 1 al mondo e campione in carica, ha vinto questo torneo dieci volte, non era mai stato battuto in semifinale e non perdeva a Melbourne da 2.195 giorni.