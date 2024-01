Australian Open, Bolelli-Vavassori in finale nel doppio

L'Italia agli Australian Open di tennis non è solo Sinner. Grande risultato infatti per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due tennisti italiani si sono qualificati per la finale del doppio agli Australian Open, sconfiggendo con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(5) la coppia formata dai due tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. In finale se la vedranno con l'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden.