Australian Open, Sinner-Rublev primo set all'italiano. LA DIRETTA

L'azzurro e il russo si incrociano per la settima volta. I precedenti sono 4-2 per Sinner

Gara decisiva per il percorso di Jannik Sinner agli Australian Open. Il campione italiano affronta infatti Andrey Rublev per un posto in semifinale nel trofeo. L'azzurro e il russo si incrociano per la settima volta. I precedenti sono 4-2 per Sinner.

13:52 Rublev avanti 3-2

Rublev si fa recuperare dal 30-0 al 30-30 poi salva una palla break e conquista il 3-2.

13:43 Sinner ottiene il 2-2

Anche Sinner salva due palle break e riesce a chiudere il 2-2.

13:35 Rublev salva due palle break 2-1

Sinner respinge i servizi di Rublev che offre due chance di break. L'italiano però non riesce a rispondere e con due punti diretti al servizio il russo torna in parità. Poi Rublev conquista il il 2-1.

13:29 Sinner si prende l'1-1

Il russo si avvicina fino al 30-30 ma Sinner chiude l'1-1.



13:25 Rublev avanti 1-0

Rublev non si scompone e grazie a un buon servizio conquista l'1-0.

13.22 Primo set a Sinner

L'altoatesino chiude il primo set vincendo per 6-4 in 38 minuti.

13:18 Il russo fa il 5-4

Rublev solido, mantiene il turno di battuta a zero ed è 5-4

13:15 Sinner avanti 5-3

Sinner conquista il 5-3

13:12 Rublev regge

Sinner arriva fino allo 0-30 poi Rublev riacciuffa il game e si porta sul 4-3

13:08 Sinner avanti 4-2

L'italiano consolida il 4-2 approffittando degli errori dell'avversario.

13:03 Break di Sinner

Sinner ribalta la situazione in suo favore. Il terzo errore di dritto di Rublev è fatale l'azzurro passa in vantaggio 3-2

12:58 Sinner salva il break

L'azzurro va sotto 15-30 poi si rialza e conquista il 2-2

12:52 Rischio Rublev ma 2-1



Da 40-0 a 40-30 e poi ai vantaggi ma la spunta Rublev.

12:48 Pareggio Sinner 1-1

Tre prime su 4 punti per Sinner.

12:45 Rublev avanti 1-0

Il russo serve per primo. Il primo punto è suo, poi commette doppio fallo ma tiene a 15 il primo game dell'incontro.

12:40 Riscaldamento

Jannik Sinner e Andrey Rublev sono in campo per la seconda semifinale maschile sulla Rod Laver Arena. A Melbourne sono le 22.40, si prevede una lunga notte per Jannik.