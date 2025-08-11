Basket, morta la cestista azzurra Paola Mauriello: aveva 44 anni

"Paola, dolce Paola, ci hai lasciato", ha scritto in una nota la Federbasket. La giocatrice, ex ala in Serie A, aveva di recente partecipato anche al corso per allenatrici della Fip. I funerali l'11 agosto a Francavilla, in Abruzzo

Lutto nel mondo del basket per la morte della ex cestista azzurra Paola Mauriello. La giocatrice e allenatrice italiana, che con la maglia della Nazionale aveva vinto l'oro ai Giochi del Mediterraneo 2009, ma anche uno scudetto e una Supercoppa con il Napoli Vomero, si è spenta a soli 44 anni. "Paola, dolce Paola, ci hai lasciato", ha scritto in una nota la Federbasket guidata da Gianni Petrucci che "condivide il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana ed è vicino al figlio Luciano e al marito Antonello Giordano". I funerali si terranno oggi a Francavilla, in Abruzzo.