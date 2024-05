Jannik Sinner al Roland Garros ufficializza relazione con Kalinskaya

Come avviene per ogni campione, infatti, anche il numero 2 nel ranking mondiale era finito nel mirino dei giornali di gossip che fino a oggi speculavano sulla sua vita sentimentale. Dubbi che, dopo la sua prima vittoria al torneo, è stato lo stesso Sinner a diradare: "Sì, sto con Anna", ha detto rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla sua vita privata. Poi ha aggiunto: "Di più non dico".

La conferma di Sinner: "Sì, sto con Anna"

Molto riservato sulla propria vita privata e restio a pubblicare immagini personali sui social, l'altoatesino ormai è inseguito dai paparazzi.

Risalivano a marzo le ultime fotografie insieme alla sua fidanzata storica. Poi, più nulla sulla sua vita sentimentale. Fino al gossip di qualche settimana fa: Jannik Sinner ha una nuova fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya.

A confermare le voci il fatto che il numero 2 al mondo fosse stato ripreso alcune sere fa in un ristorante parigino a cena proprio in compagnia di Kalinskaya, la stessa che lo avrebbe raggiunto a Torino quando si stava sottoponendo alle visite specialistiche all'anca.Indizi che rimanevano, però, nel campo delle ipotesi fino alla conferma di oggi in conferenza stampa. Sinner, una volta superato il turno, è stato stuzzicato dai giornalisti sull'argomento. L'altoatesino non si è sottratto alla risposta, ma ha chiesto il rispetto della sua privacy: "Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata - ha detto - Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico".

Una risposta educata ma ferma, in classico stile Sinner. Intanto, anche Anna Kalinskaya è in campo oggi nell'esordio del Roland Garros contro la francese Clara Burel.