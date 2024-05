Roland Garros, Jannik Sinner batte Eubanks nell’esordio a Parigi

L’altoatesino ha superato il primo turno del torneo parigino sconfiggendo l’americano, numero 46 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. L’azzurro, tornato in campo dopo il ritiro a Madrid e la rinuncia agli Internazionali, ha mostrato una buona condizione fisica: il problema all’anca sembra non avergli dato fastidio. Al 2° turno affronterà il francese Richard Gasquet

Jannik Sinner ha esordito al Roland Garros battendo al primo turno l'americano Christopher Eubanks, numero 46 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Al 2° turno affronterà il francese Richard Gasquet. C’era molta attesa per il ritorno in campo dell’altoatesino, dopo il ritiro a Madrid e la rinuncia agli Internazionali causa problema all’anca. In tutto era stato fermo 27 giorni ( IL CALENDARIO E I POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER ). Il torneo parigino del Grande Slam offre al campione italiano la chance di diventare il n.1 al mondo, Djokovic permettendo. E proprio il serbo - anche lui non al top della forma - si presenta all'appuntamento con "basse aspettative, ma grandi speranze". E la pressione di dover arrivare almeno in semifinale per difendere il primato da Sinner.

La cronaca della partita

Nel primo set Sinner fa un break al terzo game e un altro al quinto, ma subito dopo subisce un contro-break dall’americano. L’azzurro però poi chiude il set strappando il servizio a Eubanks per la terza volta nel parziale. E vince il parziale per 6-3 in 39 minuti. Sinner apre anche il secondo set con un break e lo porta a casa con qualche tentennamento finale. Stesso punteggio del primo parziale, 6-3, in 44 minuti di gioco. Il terzo set si apre con affanno, ma Sinner prima annulla tre palle break, poi piazza il break e vince set e partita.

Sinner: "L'anca sta bene"

A fine partita Sinner ha detto: "Sono contento di essere tornato in campo, il Roland Garros è un torneo speciale per me perché qui ho giocato il mio primo quarto di finale a livello Slam. Cerco di costruire qualcosa giorno dopo giorno, sono felice della performance di oggi. L'anca sta bene, con il mio team abbiamo lavorato tanto. Non sono al 100% della forma, stiamo cercando di recuperarla. Grazie a tutti per l'aiuto e il supporto. Negli ultimi mesi sono migliorato tanto, la mia squadra ogni giorno mi spinge per migliorare ancor di più ed essere felice in campo. Sono contento di essere qui e giocare a tennis".