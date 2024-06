Federer e le "Tennis Lessons", ecco il discorso al Dartmouth College

Da parti più divertenti e leggere, fino a veri e propri consigli per affrontare la fine di uno dei capitoli più importanti e formativi per gli studenti e le studentesse di tutto il mondo, ecco le parole del campione

"Sono qui per tenere un discorso, e andrò a casa come Dr. Roger! Mi sembra un bel bonus". Inizia così il discorso di uno degli sportivi più forti di tutti i tempi ai neolaureati del Dartmouth College, in New Hampshire, Stati Uniti. Scherza Roger Federer, dicendo di essersi "laureato in tennis. So che la parola è ritirato: Roger Federer si è ritirato dal tennis, ma quella parola è orribile, suona terribile". Tra parti più divertenti - come il "uno dei motivi per cui sono qui si può riassumere in due parole: Beer Pong" - e consigli che commuovono un po' gli studenti e le studentesse a partire dalla sua storia personale, le parole di Roger Federer hanno scavalcato i "prati verdi" dell'università americana facendo il giro del mondo (social).

The Tennis Lessons

Non potevano che chiamarsi così. Lezioni di Tennis. O meglio, dal tennis. Sono tre i consigli che il campione ha lasciato nella giornata del 9 giugno.

1. Effortless is a myth. Quante volte gli hanno detto "sembra che non si impegni neanche". La verità è che "ho dovuto lavorare molto duramente per farlo sembrare facile. Il credere in sé stessi si guadagna. Il talento conta ma il talento ha anche una definizione ampia. La maggior parte delle volte non si tratta di avere un dono ma di avere determinazione". Anche perché il talento non si misura solo sul campo, racconta Federer. Ma "nel tennis come nella vita anche la disciplina, la pazienza o imparare ad amare il viaggio", anche questi sono talenti.

2. It's only a point. C'è Wimbledon 2008. Contro Nadal. Quella che alcuni definiscono la più grande partita di tutti i tempi. "Con tutto il rispetto per Rafa, ma penso che sarebbe stato molto meglio se avessi vinto" scherza Roger. La verità è che "la perfezione è impossibile. Nei 1526 incontri singoli ho vinto quasi l'80% di questi. Ma di questi ho vinto solo il 54% dei punti". Così, "impari a non soffermarti su ogni colpo. Qualunque sia la partita che stai giocando nella tua vita, a volte hai bisogno di perdere un punto. I migliori del mondo sono quelli che perderanno ancora e ancora, ma che hanno anche imparato a gestire tutto questo. Lo accetti, piangi se ne hai bisogno e magari forzi un sorriso". Ma si va avanti. Si lavora in modo più intelligente.

3. Life is bigger than the court. Perché una delle cose più importanti è "avere una vita che ti gratifichi. Non ho mai dimenticato le mie origini, da dove vengo. Ma anche in questo, non ho mai perso il desiderio e la fame di vedere il mondo".