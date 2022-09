1/8 ©IPA/Fotogramma

Un match di doppio per dire "addio" definitivamente. Roger Federer, 41 anni, ha deciso di salutare così il circuito: con un’ultima esibizione, alla O2 Arena, in coppia con l’amico-nemico di sempre Rafa Nadal contro Jack Sock e Frances Tiafoe, in occasione della Laver Cup. La sconfitta per due set a uno non ha comunque rovinato l’atmosfera di commozione generale, tra i compagni europei che incitavano lo svizzero e il maiorchino e il pubblico, accorso numeroso per vedere una delle ultime esibizioni di una leggenda

GUARDA IL VIDEO: Federer commosso: "E' stato un viaggio perfetto"