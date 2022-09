Alla Laver Cup è finita un'era: il tennista svizzero ha chiuso la sua carriera con un’ultima, spettacolare, partita a Londra, in un doppio con l’amico e rivale di sempre, Rafa Nadal. I due sono stati sconfitti dalla coppia statunitense composta da Jack Sock e Frances Tiafoe. "Non volevo sentirmi solo oggi, per questo ho scelto di dire addio in una competizione a squadra", ha spiegato, commosso, il campione