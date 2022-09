Tennis, Serena Williams non esclude un ritorno: “Non si sa mai”

“Non credo, ma non si sa mai”. Così Serena Williams, dopo l’eliminazione agli Us Open, ha confermato l’intenzione di ritirarsi dal tennis, lasciando però uno spiraglio per un futuro ritorno. La vincitrice di 23 Slam, che compirà 41 anni fra tre settimane, è stata battuta dall'australiana Ajla Tomljanovic al terzo set per 7-5, 6-7 (4/7), 6-1 e in campo si è lasciata andare alle lacrime.

Il match

L'inattesa sconfitta nel terzo turno di Forest Hills, torneo che ha vinto per ben sei volte, è arrivata dopo tre ore di gioco. Dopo aver battuto al secondo turno la numero due del ranking mondiale, l'estone Anett Kontaveit, l'incontro con la 46esima in classifica sembrava alla portata dell'americana che ha buttato via il primo set, perso 7-5 dopo essere stata avanti 5-3, poi vinto il secondo al tie-break dopo essere stata sul 5-2, infine è crollata al terzo, con la Tomljanovic passata dallo 0-1 al 4-1. L'ultimo gioco è stato infinito, con Serena aggrappata a ogni punto, ma non ce l'ha fatta. Dalle tribune dell'Arthur Ashe gremite di 15mila tifosi, in molti hanno filmato l'ultimo scambio per immortalare un pezzo di storia. Il dritto finito sulla rete dopo un gioco durato 14 minuti è stato il passo d'addio. "The Queen" non raggiungerà il record di 24 vittorie del Grande Slam dell'australiana Margaret Court ma, come aveva detto lei stessa, non aveva più niente da dimostrare. Tanti i record destinati a resistere: Williams è stata complessivamente numero 1 al mondo per 319 settimane e ha vinto 73 titoli nel circuito maggiore, di cui 23 nei tornei del Grande Slam, più di chiunque altro nel tennis moderno, sia maschile che femminile.