Federer annuncia ritiro, il messaggio dell’amico e rivale Nadal

"Caro Roger, mio amico e rivale. Vorrei che questo giorno non fosse mai arrivato. È un giorno triste per me personalmente e per lo sport di tutto il mondo. È stato un piacere, ma anche un onore e un privilegio, condividere tutti questi anni con te, vivendo tanti momenti straordinari dentro e fuori dal campo". Lo scrive in un tweet Rafael Nadal salutando l'avversario di tante memorabili sfide che ha annunciato il ritiro.