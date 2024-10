Atp Shanghai, oggi la finale Sinner-Djokovic. Ecco dove vederla

Alle 10.30 (ora italiana) allo Stadium Court del Qizhong Forest Sports City Center si disputa l’ultimo atto del Masters in Cina, penultimo 1000 della stagione. Di fronte l’azzurro numero 1 del mondo e il 37enne serbo, oggi a caccia del titolo numero 100 e del 41esimo 1000 della sua carriera. Il match è visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic nella finale dell’ ATP Masters 1000 di Shanghai , penultimo mille della stagione. Il match da programma inizierà alle 10.30 (ora italiana) allo Stadium Court del Qizhong Forest Sports City Center. Ed è visibile in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Si tratta di un confronto tra due generazioni di tennisti: l'altoatesino, saldamente numero uno del ranking mondiale ed il 37enne serbo, che oggi va a caccia del titolo numero 100 e del 41esimo 1000 della sua strepitosa carriera.

Come sono arrivati alla finale

Ieri, nel penultimo atto del torneo, Sinner ha battuto il ceco Tomas Machac (numero 33 del ranking) per 6-4 7-5, in un'ora e 43 minuti centrando l'ottava finale dell'anno - la 22esima in carriera, grazie alla 64esima vittoria in stagione, a fronte di sole 6 sconfitte. Grazie ai punti già conquistati a Shanghai l'azzurro è certo di chiudere l'anno da N.1 del mondo, il 19esimo dell'Era Open ma il primo italiano. Dall'altra parte della rete Djokovic che ha avuto la meglio per 6-4 7-6 (6) sullo statunitense Taylor Fritz.